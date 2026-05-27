ULTIMA ORĂ Mesaj din afară pentru investitori în România: Ieșiți de pe obligațiunile statului român, poziționați-vă pentru deprecierea leului!

Mesaj din afară pentru investitori în România: Ieșiți de pe obligațiunile statului român, poziționați-vă pentru deprecierea leului!

Situația macroecoeconomică a României s-a deteriorat atât de mult încât stabilitatea cursului de schimb este tot mai dificil de susținut, semnalează BCA Research, care mizează pe deprecierea în continuare a leului și recomandă investitorilor vânzarea obligațiunilor românești.

„Deficitele bugetare și de cont curent mari, inflația ridicată, ratele reale negative, un curs de schimb supraevaluat și deteriorarea creșterii economice indică o devalorizare a monedei aflată abia la început”, scrie analistul Armen Hamazaspyan într-o notă de cercetare, citată de Bloomberg.

BCA Research este o firmă canadiană de servicii de cercetare destinate investitorilor. BCA recomandă investitorilor să se poziționeze pentru deprecierea leului și să iasă de pe obligațiunile locale românești.

