ULTIMA ORĂ SURPRIZĂ Flanco al fostului șef eMAG discută vânzarea cu PPC. Strategie neașteptată în România a grecilor

Public Power Corporation (PPC), cea mai mare companie energetică din Grecia, la care statul elen este cel mai mare acționar, cu peste 34% din capital, și care a preluat în 2023 operațiunile și activele românești ale grupului italian Enel, intenționează acum să cumpere Flanco, primul Smart Discounter electro-IT din România, controlat de antreprenorul Iulian Stanciu, fostul șef eMAG, relevă date analizate de Profit.ro.

Discuțiile sunt în desfășurare. Până acum nu s-a ajuns la un acord astfel că posibilitatea ca o tranzacție să nu fie finalizată rămâne deschisă. Contactat de Profit.ro, Iulian Stanciu nu a răspuns până la acest moment.

Mișcarea surprinzătoare din partea PPC are o explicație: Grupul elen vrea un mare lanț de magazine care să îl aducă în contact direct cu consumatorii.

Astfel, pe lângă producția și vânzarea de energie, PPC intenționează să se extindă în comerțul cu amănuntul și în distribuția de aparatură electrică, sisteme de tehnologie și soluții energetice.

Mai multe detalii pe Profit.ro.