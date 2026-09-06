Ultimatum pentru Baciu! FCSB e gata să schimbe antrenorul după eșecul cu Dinamo

Înfrângerea din Derby de România îl poate costa postul pe Marius Baciu (51 de ani), care ar putea fi demis după următoarele două runde.

FCSB a ajuns la 3 înfrângeri consecutive în Liga 1, iar Gigi Becali caută deja soluții ca să redreseze echipa. Inițial, acesta anunțase că Baciu va pleca după înfrângerea suferită cu Dinamo.

„Marius Baciu s-ar putea să se retragă. Am vorbit și cu MM. Nu știu de ce. Probabil, discuțiile pe care le-au avut jucătorii. Că vorbesc jucătorii, că nu știu ce. Mai multe lucruri. Vorbesc jucătorii și fac anumite discuții despre el și probabil…

Și cu Tănase a fost o discuție de genul. Nu e de autoritate e vorba aici, că nici Pintilii nu avea autoritate”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Patronul „roș-albaștrilor” a revenit însă în direct la scurt timp pentru a anunța că s-a răzgândit, iar Baciu va fi pe bancă la meciurile cu Petrolul și Craiova, ultimele înainte de pauza de 3 săptămâni pentru meciurile naționalei României din Nations League.

„I-am sugerat să renunțe și am zis să vorbesc cu galeria. Au zis că e stelist și să-i mai dăm o șansă. Bine, mă, dacă voi spuneți îi mai dăm o șansă.

Eu respect galeria. Pentru că ei pe ploaie, pe vânt, pe vijelie, ei pleacă și au susținut echipa. Și fii atent aici, au susținut echipa în play-out.

Asta pentru mine înseamnă mult. Eu dacă eram, nu o susțineam. În meciurile astea două trebuie să ia măcar patru puncte”, a concluzionat Becali.

Baciu a preluat-o pe FCSB în mai, într-un moment delicat, înainte de meciurile de la barajul pentru Europa. Le-a învins pe Botoșani (4-3 d. prel.) și Dinamo (2-1 d. prel.) și a dus echipa în Conference, unde a fost însă eliminată încă din turul 2, după o „dublă” dezastruoasă cu Auda, 3-7 la general. După 8 etape, FCSB e abia pe 6 în Superliga, la 6 puncte de liderul Dinamo.