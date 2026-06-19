Ultimul continent pe care gripa aviară H5N1 nu a ajuns a depistat primul caz suspect

Australia a detectat primul său caz suspect de gripă aviară H5N1 pe teritoriul continental al țării, într-o regiune izolată din sud-vest, au anunțat vineri autoritățile, citate de Reuters.

O pasăre marină migratoare cunoscută sub numele de skua maro, găsită în Parcul Național „Cape Le Grand” din Australia de Vest, a avut un rezultat pozitiv la testul pentru gripă aviară. Jackie Jarvis, ministra agriculturii a statului, a precizat că în prezent sunt efectuate analize suplimentare pentru confirmarea tulpinii.

„Tratăm cu maximă seriozitate acest caz suspect de gripă aviară H5N1”, a spus Jarvis. „Dacă se confirmă că este vorba despre o introducere a virusului H5N1 al gripei aviare, va exista un răspuns național rapid și coordonat”, a dat asigurări el.

Tulpina foarte virulentă a gripei aviare H5N1 s-a răspândit în populațiile de păsări sălbatice și mamifere începând din 2021, provocând moartea a milioane de animale, infectând ferme avicole și exploatații de vaci de lapte și îmbolnăvind chiar și unii lucrători agricoli.

Mexicul a raportat primul caz cunoscut de transmitere a virusului la om în iunie 2024, iar SUA au descoperit primul lor caz câteva luni mai târziu.

O skua maro printre alte păsări, FOTO: CuboImages / Profimedia

Australia s-a pregătit timp de mai mulți ani pentru sosirea tulpinei H5

Australia este singurul continent pe care nu a fost confirmat până acum niciun caz al acestei tulpini letale pe teritoriul continental.

Țara se pregătește de mai mulți ani pentru eventuala sa apariție prin înăsprirea măsurilor de biosecuritate în ferme, testarea păsărilor de coastă pentru depistarea bolii, vaccinarea speciilor vulnerabile și simularea unor planuri de răspuns la o eventuală epidemie.

„Deși, dacă va fi confirmat, acesta ar fi în mod evident un motiv de mare îngrijorare, Australia și-a petrecut ultimii ani pregătindu-se pentru această posibilitate”, a declarat Murray Watt, ministrul australian al mediului, într-un comunicat.

Jarvis a precizat la rândul său că rezultatele care vor confirma dacă pasărea skua maro, care între timp a murit, sunt așteptate sâmbătă.

Ea a adăugat că o altă pasăre bolnavă, un petrel gigant, a fost găsită în aceeași zonă și este, de asemenea, testată pentru gripă.