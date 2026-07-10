Ultimul weekend la Mercedes-Benz Studio Bucharest: 5 motive pentru care merită să nu ratezi experiența

Unele experiențe sunt cu atât mai valoroase cu cât știi că nu vor mai putea fi repetate. Acesta este și cazul expoziției Mercedes-Benz Studio Bucharest din cadrul Muzeului de Artă Recentă / MARe, care își încheie parcursul în acest weekend. Doar până duminică, vizitatorii mai au ocazia să descopere un spațiu în care designul, arta contemporană și inovația se întâlnesc într-un dialog firesc, oferind o perspectivă diferită asupra universului Mercedes-Benz.

Dacă ai tot amânat vizita la Mercedes-Benz Studio Bucharest, acum este momentul să o treci în agendă. Este ultimul weekend în care poți trece pragul studioului și, odată cu el, ultima ocazie de a vedea această expoziție.

Și ai cel puțin 5 motive pentru care merită să îi faci loc în programul tău.

Este ultima ocazie de a participa

Începem cu ce este mai evident: unele expoziții pot fi prelungite; altele rămân doar o experiență de moment. Mercedes-Benz Studio Bucharest se încheie în această duminică, iar acesta este ultimul weekend în care poate fi vizitat. Dacă era pe lista ta de ceva vreme, acum este momentul să o bifezi.

Parte a unei inițiative globale, Studio-ul aduce brandul mai aproape de oameni printr-un format care îmbină prezentările de produs cu experiențe culturale, activări interactive și momente memorabile, într-un cadru urban vibrant.

Găzduit la MARe / Muzeul de Artă Recentă, Mercedes-Benz Studio Bucharest aduce la viață peste 140 de ani de inovație prin experiențe atent curatoriate, care îmbină universul automobilelor cu arta, cultura și lifestyle-ul urban. Sub conceptul „Welcome Home”, Mercedes‑Benz Studio Bucharest devine un punct de întâlnire între marcă și comunitate – un spațiu în care inspirația se transformă în experiență, iar relația cu brandul capătă o dimensiune autentică și memorabilă.

Descoperi o întâlnire inedită între artă și design

Mercedes-Benz Studio Bucharest propune mai mult decât o prezentare a unui brand. Spațiul explorează felul în care designul, creativitatea și inovația se completează reciproc, invitând vizitatorii să privească automobilul dincolo de funcționalitate și să îl descopere ca expresie a esteticii și a viziunii contemporane.

Mai mult, spațiul demonstrează că mobilitatea poate deveni o formă de expresie creativă, iar vizita oferă o experiență diferită față de o expoziție clasică, invitând publicul să exploreze conexiunile dintre obiect, spațiu și emoție.

Vezi Mercedes-Benz dintr-o perspectivă nouă

Expoziția vorbește despre mai mult decât automobile. Ea pune în lumină filosofia de design a brandului, estetica impecabilă, atenția pentru detalii și felul în care inovația poate inspira cultura contemporană.

Este o întâlnire inedită cu istoria recentă, dar și o oportunitate de a descoperi o dimensiune diferită a universului Mercedes-Benz, una în care tehnologia și creativitatea merg mână în mână, în cea mai frumoasă coregrafie.

Este o experiență care merită trăită (și fotografiată)

Poate părea ciudat (dacă nu ai ajuns încă la MARe), dar efectiv fiecare colț al studioului este gândit pentru a crea o experiență vizuală memorabilă. Instalațiile, modul în care este construit spațiul și dialogul dintre exponate transformă vizita într-un parcurs pe care îl vei surprinde, aproape inevitabil, și în fotografii. VR-ul face casă bună cu istoria, machetele își spun povestea ludică. O întreagă lume te adoptă cu toate simțurile, pentru că spațiul a fost gândit astfel încât fiecare vizitator să își construiască propriul traseu și propria interpretare.

Într-un oraș aglomerat, este una dintre acele opriri care reușesc să încetinească ritmul și să ofere o doză de inspirație.

Încheie weekendul cu o experiență memorabilă

Ultimele zile ale unei expoziții au întotdeauna o energie aparte. Știi că faci parte dintre ultimii vizitatori care îi descoperă povestea, iar acest lucru transformă experiența într-una și mai specială.

Într-un oraș în care opțiunile de petrecere a timpului liber sunt aproape infinite, Mercedes-Benz Studio Bucharest oferă o alternativă pentru cei care caută inspirație, design și experiențe culturale inedite. Este genul de vizită care îți schimbă ritmul pentru câteva ore și îți oferă o perspectivă nouă asupra relației dintre tehnologie și creativitate.

Dacă îți dorești un motiv bun să ieși din rutină în acest weekend, Mercedes-Benz Studio Bucharest este unul dintre acele locuri care merită bifate înainte să devină o amintire.

Ne vedem până duminică

Dacă expoziția era deja pe lista ta sau dacă abia acum ai aflat despre ea, acesta este momentul potrivit să o vizitezi. Până duminică, 12 iulie, Mercedes-Benz Studio Bucharest își așteaptă ultimii vizitatori pentru o expoziție care celebrează designul, arta și inovația.

Rezervă-ți câteva ore în acest weekend și lasă-te surprins de un spațiu în care designul, arta și inovația se întâlnesc într-o experiență memorabilă. Unele experiențe pot fi amânate. Aceasta nu face parte dintre ele.

Articol susținut de Mercedes-Benz România