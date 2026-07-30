Ultra-bogații părăsesc discret America. Investesc zeci de milioane de dolari într-una din cele mai scumpe piețe imobiliare

Americanii înstăriți renunță la codurile poștale din SUA în favoarea celor străine, în căutarea stabilității, pe fondul creșterii vertiginoase a costului vieții, a polarizării politice și a incertitudinii economice cu care se confruntă Statele Unite. Iar acum, aceștia achiziționează în ritm alert proprietăți imobiliare de lux pe una dintre cele mai scumpe piețe imobiliare din lume: Londra, scrie joi revista Fortune.

Capitala britanică a înregistrat o creștere uluitoare a numărului de tranzacții cu o valoare de peste 15 milioane de lire sterline (20 de milioane de dolari) – iar acest fenomen este determinat în mare parte de americanii foarte bogați, potrivit companiei pentru piața imobiliară de lux Beauchamp Estates.

Se estimează că, între ianuarie și iunie anul acesta, s-au vândut proprietăți în valoare de 1,24 miliarde de lire sterline (1,66 miliarde de dolari) în cadrul a 34 de tranzacții, comparativ cu vânzările de 694,1 milioane de lire sterline (928 milioane de dolari) realizate pentru 27 de proprietăți în aceeași perioadă a anului 2025.

Prețul mediu de vânzare a atins 36,5 milioane de lire sterline (48,8 milioane de dolari), acesta reprezentând o creștere de 10,8 milioane de lire sterline (14,5 milioane de dolari) comparativ cu valoarea medie de anul precedent.

În prima jumătate a acestui an, americanii au reprezentat 30% din totalul vânzărilor de locuințe de peste 20 de milioane de dolari – în creștere față de 20% la sfârșitul anului 2025 -, contribuind astfel la creșterea de 546 de milioane de lire sterline (730 de milioane de dolari) înregistrată în doar șase luni.

Cumpărătorul mediu american de proprietăți de lux din Londra este, de obicei, un cuplu tânăr, cu vârste cuprinse între 30 și 55 de ani, care are unul sau doi copii mici. De asemenea, Beauchamp Estates semnalează un aflux de persoane înstărite din domeniile inteligenței artificiale (AI) și tehnologiei, venite de peste ocean; de la începutul anului 2026, s-a înregistrat o creștere de 10% a numărului de americani înstăriți care lucrează în aceste sectoare și care achiziționează locuințe de lux în Londra.

Acum, „expații” americani ultra-bogați se mută în centrul cultural al Regatului Unit pentru a scăpa de tensiunile politice din America și de scumpirea accentuată a traiului.

De ce americanii bogați alimentează boom-ul imobiliar de lux din Londra

Există câteva motive pentru care aceștia preferă străzile pavate cu pietre din Londra în locul plajelor cu nisip alb din California. Firma imobiliară afirmă că bogăția recent acumulată în sectorul tehnologic, condițiile favorabile de cumpărare și incertitudinea legată de administrația Trump îi determină pe tot mai mulți americani să se îndrepte către piața imobiliară de lux a capitalei britanice.

„Economia SUA și sectorul tehnologic în plină expansiune generează o avere semnificativă, dar neliniștea legată de Trump a contribuit la o creștere de 10% a numărului de cumpărători americani care își transferă o parte din bani în străinătate pentru achiziții imobiliare în Londra”, a declarat Rosy Khalastchy, directoarea și șefa biroului St John’s Wood din cadrul Beauchamp Estates, într-un comunicat de presă.

Sectoare precum fondurile de capital privat, tehnologia și inteligența artificială alimentează un adevărat boom al miliardarilor. Anul trecut, la nivel mondial s-au înregistrat aproximativ 2 milioane de noi milionari – cea mai mare creștere din ultimii cinci ani -, iar creșterea vertiginoasă a valorii companiilor din domeniul AI a acționat ca „motor principal” al creșterii averilor, potrivit unui raport din 2026 al firmei de consultanță Capgemini.

Iar având în vedere că prețurile imobiliare din Londra sunt cu peste 20% sub nivelul maxim atins în 2014, cumpărătorii pot acum să obțină mai mult pentru aceeași bani. Beauchamp Estates subliniază, de asemenea, un curs de schimb favorabil, oportunități de tranzacții și reduceri, precum și faptul că orașul este considerat „o bază de afaceri europeană bună” pentru ca investitorii să-și sporească succesul. Și dincolo de stimulentele financiare, americanii aleg Londra pentru viața socială și sistemul educațional de calitate.

Șase din zece americani înstăriți iau în calcul să plece din SUA

Americanii se îndreaptă din ce în ce mai mult spre străinătate pentru a evita problemele tot mai grave care au devenit o forță de neoprit în țara lor.

Șase din zece americani cu venituri ridicate au declarat că ar lua în considerare părăsirea SUA în următorii cinci ani, potrivit unei analize din 2026 realizate de Apex Capital Partner, o companie de gestionare a averilor specializată în programe de a doua cetățenie și investiții în străinătate. Iar când au fost întrebați de ce ar lua în considerare plecarea, 68% dintre respondenți au menționat pe primul loc scumpirea traiului și impozitele. Urmează 54% care menționează climatul politic din America, 39% care indică accesul la servicii medicale, 29% siguranța publică și 21% educația.

„Americanii înstăriți privesc din ce în ce mai mult imigrația ca pe o mișcare financiară strategică menită să le protejeze averile și familiile împotriva instabilității politice și a creșterii cheltuielilor”, a declarat Nuri Katz, fondatorul Apex Capital Partners, pentru Fortune la începutul acestui an.

Iar datele arată că americanii și pleacă în număr foarte de mare. În 2025, Statele Unite au înregistrat o migrație netă negativă cuprinsă între 10.000 și 295.000 de persoane, potrivit The Brookings Institution. America nu s-a mai confruntat cu o migrație netă negativă pe teritoriul SUA de la „Marea Depresiune” încoace, acum aproape un secol. Astfel, cel mai recent val de achiziții de locuințe de lux sugerează că unii dintre cei mai bogați americani își exprimă acum prioritățile prin decizia de a pleca, inclusiv pentru a-și proteja averile, notează Fortune.

Vedere de pe Bishops Avenue, Londra N2, considerată una dintre cele mai bogate străzi din lume, care este cunoscută și sub numele de „Billionaires’ Row”. FOTO: © Nicoleta Raluca Tudor | Dreamstime.com