Umbra lungă a ANAF: executări pentru datorii pe care mulți le credeau îngropate. O decizie recentă a Tribunalului București

Unii antreprenori decid să-și abandoneze societățile din diverse motive, unele ținând de situația economică, iar altele chiar de fiscalitate, impozitele crescând în ultimii ani. Problema este că multe înregistrează debite fiscale, pentru care pot fi executați personal.

“Din păcate, obligațiile fiscale nu dispar. Codul de procedură fiscală reglementează situațiile în care aceste debite fiscale ”trec” la administratori și la asociați. Astfel, ANAF a intensificat acțiunile de recuperare a acestor debite prin atragerea răspunderii solidare a administratorilor și asociaților. Așa s-a ajuns recent ca tot mai mulți antreprenori să se trezească deja cu conturile bancare blocate și cu sechestre pe bunuri, întrucât ANAF este în imposibilitate de a le face comunicarea actelor de procedură prin SPV sau la domiciliul acestora”, a declarat într-un comunicat Luisiana Dobrinescu, avocat, managing partner Dobrinescu Dobrev SCA.

Luisiana Dobrinescu. Foto: Dobrinescu Dobrev SCA

Faptul că societatea a înregistrat debite fiscale cu zece ani în urmă sau că asociații au vândut între timp părțile sociale nu reprezintă garanții că aceștia nu ar mai putea fi executați personal pentru debite demult uitate.

Conform practicii ANAF, termenul de prescripție pentru atragerea răspunderii solidare este de 5 ani de la data declarării societății ca insolvabilă (fără bunuri urmăribile).

„Abordarea instanțelor este neunitară, însă într-una dintre opinii, la care achiesăm, termenul de prescripție pentru atragerea răspunderii administratorilor și asociaților este doar de 3 ani, întrucât, în lipsa unui termen expres prevăzut de legislația fiscală, se aplică dispozițiile dreptului comun”, a explicat Luisiana Dobrinescu.

Ce arată o decizie recentă a Tribunalului București într-un dosar

O decizie a Tribunalului București într-un dosar recent arată cum sunt văzute de instanțe astfel de situații.

“Între administratorul societății debitoare și organul fiscal există un raport de drept civil, deoarece administratorul nu este contribuabilul căruia îi incumbă obligațiile fiscale principale

Întrucât raportul juridic civil generează o răspundere civilă delictuală pentru un prejudiciu cauzat creditorului, iar Codul de procedură fiscală nu reglementează un termen special de prescripție pentru această acțiune, termenul aplicabil este cel stabilit de art. 2517 din Codul civil, de 3 ani;

Cursul acestui termen începe să curgă de la data emiterii procesului-verbal de declarare a stării de insolvabilitate a debitoarei principale, acela fiind momentul în care organul fiscal a cunoscut sau trebuia să cunoască paguba și persoana responsabilă”.

O recomandare pentru cei care vor să-și abandoneze firmele

“În astfel de situații sunt posibile mai multe tipuri de apărări, inclusiv din perspectiva prescripției dreptului la executare silită, însă pentru aceasta este foarte important ca reprezentanții societății să nu ignore corespondența venită din partea ANAF prin SPV (dacă îl au activ) și respectiv, prin poștă”, explică reprezentanta Dobrinescu Dobrev SCA.

Pentru toți cei care doresc să își înceteze activitatea pe firmă, Dobrinescu Dobrev SCA le recomandă cu fermitate ori să-și lichideze societățile, ori să le declare la Registrul Comerțului ca fiind în inactivitate temporară (de maximum 3 ani), în speranța unor vremuri mai bune.

În niciun caz nu sunt suficiente simpla oprire a activității și stoparea plății contabilului. ANAF poate face executarea după ani de zile, când dobânzile și penalitățile pot ajunge să depășească semnificativ debitele fiscale înregistrate