Un alpinist a murit, după ce a plecat singur să bată un nou traseu de cățărare în Poiana Țapului

Rănit grav după ce a căzut de pe peretele stâncos, în zona Poiana Țapului, alpinistul a murit noaptea trecută la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești, anunță Salvamont Prahova.

„Un alpinist a pornit singur, să bată un nou traseu de cățărare în zona Poiana Țapului. Odată cu lăsarea întunericului, întrucât acesta nu a mai revenit, un prieten a alertat echipa Salvamont Prahova”, a anunțat sâmbătă seară Salvamont Prahova, pe pagina de Facebook.

Salvamontiștii au constituit de urgență o echipă de căutare și intervenție, care a identificat mașina acestuia în Poiana Țapului și a pornit către traseul de alpinism.

„Alpinistul a fost găsit căzut din perete, prezentând multiple traumatisme și aflându-se în stare de semiconștiență. După acordarea primului ajutor medical la fața locului, victima a fost transportată într-un punct accesibil, de unde a fost preluată de un echipaj de ambulanță și transportată la spital”, a anunțat Salvamont Prahova.

Duminică dimineață, Salvamont a informat că bărbatul a decedat azi-noapte la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești.