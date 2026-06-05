Un antreprenor român face milioane de euro din hârtie, la Iași

Acum 20 de ani, antreprenorul Tiberiu Stoian căuta doar 5.000 de sacoșe personalizate pentru rețeaua sa de magazine de birotică. Astăzi, fabrica EXONIA din Iași produce peste 25 de milioane de sacoșe anual, exportă în șapte state din Uniunea Europeană și în SUA și a investit peste 10 milioane de euro în linii tehnologice pentru ambalaje biodegradabile.

O parte importantă din aceste investiții a fost realizată cu ajutorul fondurilor europene, prin programe gestionate de ADR Nord-Est, utilizate pentru achiziția de utilaje industriale și dezvoltarea unor produse considerate unicat în Europa de Est.