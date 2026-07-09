Un business românesc, evaluat la 1,66 mld. euro, ajunge pe bursa din Madrid

Grupul DIGI, controlat de omul de afaceri orădean Zoltan Teszari, va demara oferta publica inițială („IPO”) privind listarea pe piața spaniolă (pe Bursele de Valori din Barcelona, Bilbao, Madrid si Valencia). Prețul de ofertă a fost stabilit la 5,60 euro/acțiune, evaluarea companiei fiind de 1,66 miliarde de euro.

„IPO e structurată ca o ofertă primară de 26.800.000 acțiuni noi emise de către Digi Spain, echivalentul a aproximativ 150 de milioane EUR la prețul de ofertă, și o ofertă secundară de 24.500.000 acțiuni existente oferite de Digi România S.A., acționarul unic al Digi Spain, echivalentul a aproximativ 137 de milioane EUR la prețul de ofertă. În plus, Digi România S.A. a acordat coordonatorilor globali o opțiune de a cumpăra până la 7.695.000 acțiuni existente ale Digi Spain la prețul de ofertă pentru a acoperi eventuale supraalocări de acțiuni către investitori”, se arată în cmunicatul companiei transmis la BVB.

Într-un comunicat anterior, prin care anunța intenția de listare, CEO-ul Digi Spain, Marius Vărzaru, explică rolul pe care îl va avea IPO-ul în dezvoltarea companiei, potrivit StartupCafe.ro:

„Listarea la bursă ne-ar oferi oportunitatea de a avea o sursă suplimentară de capital, pe lângă cele care ne-au finanțat creșterea până acum: capitalul propriu și finanțarea bancară. În acest sens, listarea acțiunilor companiei pe piața spaniolă ar consolida soliditatea financiară a companiei și legăturile noastre cu Spania, în timp ce grupul își păstrează angajamentul pe termen lung față de Digi Spain și controlul asupra companiei”, a declarat acesta, în comunicatul oficial.

Primul investitor este un antreprenor, nu un fond de investiții

Global Portfolio Investments și-a asumat un angajament ferm de investiție de 100 milioane EUR, cu condiția ca evaluarea Digi Spain înainte de majorarea de capital să nu depășească aproximativ 1,7 miliarde EUR.

Potrivit presei economice spaniole, în spatele Global Portfolio Investments se află familia Domínguez de la Maza, proprietara grupului Mayoral, unul dintre cei mai cunoscuți producători spanioli de îmbrăcăminte pentru copii.

Businessul din Spania a devenit unul dintre cele mai importante din grup

Operațiunile din Spania au devenit în ultimii ani unul dintre principalele motoare de creștere ale grupului DIGI.

Potrivit informațiilor prezentate de companie, la sfârșitul primului trimestru din 2026 Digi Spain deservea aproximativ 11,4 milioane de servicii active, dintre care aproximativ 7,6 milioane de linii mobile, aproape 2,8 milioane de conexiuni fixe la internet, circa 900.000 de linii de telefonie fixă și peste 200.000 de clienți TV.

Compania estimează că în 2026 va depăși pragul de 1 miliard EUR venituri, după ce în 2025 a raportat venituri de aproximativ 929 milioane EUR. În paralel, DIGI continuă investițiile în infrastructura din Spania, piață care a devenit cea mai importantă pentru dezvoltarea internațională a grupului.

Listarea vine după o amânare în această primăvară

Actuala ofertă nu este prima încercare de listare a Digi Spain. Compania a analizat anterior lansarea IPO-ului, însă a decis să amâne operațiunea pe fondul condițiilor mai puțin favorabile din piețele financiare.