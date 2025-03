Un club de fotbal din Bulgaria a ţinut un minut de reculegere pentru un fost jucător. Dar acesta este în viaţă

Clubul bulgar Arda Kardjali a ţinut un minut de reculegere pentru unul dintre foştii săi jucători, pe care îl credeau decedat, dar care încă este în viaţă, relatează luni News.ro.

Arda Kardjali a înfruntat Levski Sofia în etapa a 25-a a primei divizii bulgare. Înainte de începerea meciului, cei 22 de jucători s-au adunat în jurul cercului central pentru un minut de reculegere în memoria lui Petko Ganchev, fost jucător al clubului Arda.

Cu toate acestea, conducătorii clubului au aflat în timpul meciului că, contrar a ceea ce credeau, Petko Ganchev este în viaţă.

Clubul Arda, locul 5 în campionat, şi-a cerut scuze într-o declaraţie postată pe reţelele de socializare: „Conducerea doreşte să îşi ceară scuze fostului jucător şi familiei acestuia după ce a difuzat informaţii false despre moartea sa. Îi dorim mulţi ani de fericire şi sănătate şi să continue să se bucure de succesul echipei Arda”.

Unbelievable scenes in Bulgaria! Arda's match against Levski Sofia began with a minute of silence for ex-player Petko Ganchev… only to later find out he’s alive! The club has since issued an apology. A truly bizarre moment in football pic.twitter.com/R4nTlsYHxY