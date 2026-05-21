Un cunoscut jurnalist, despre echipa cu care ține. „Nici nu am putut să țip de fericire” / Pe stadion, într-un moment istoric

Jurnalistul Răzvan Luțac, co-fondator al site-ului de investigații Snoop, a fost pe stadion la Istanbul la finala Europa League, pe care Aston Villa a câștigat-o cu 3 la 0 în fața Freiburg. A fost „cea mai frumoasă zi din an”, scrie într-un reportaj publicat GOLAZO.ro.

Victoria în Europa Leage a adus primul trofeu pentru Aston Villa după o pauză de 30 de ani. Iar Aston Villa este echipa pe care Răzvan Luțac o susține dintotdeauna. El a fost prezent pe stadion în momentul istoric pentru echipă și pentru cei 40.000 de membri ai clubului Aston Villa. Numărul fanilor echipei din Birmingham este însă mai mare.

„Scriu un text din care, sincer, multe bucăți erau schițate dintr-un autocar de noapte. Cu el am ajuns la Istanbul în dimineața zilei de 20, cumva pleoștit că o să rămân pe la porțile stadionului unde Villa joacă un meci decisiv”.

Villa, echipa mea dintotdeauna

M-am urcat în Militari cu fix 24 de ore înainte ca ai mei să joace prima lor finală europeană din ultimele peste patru decenii. Finala Europa League, al doilea trofeu al continentului, cu Freiburg din Germania.

Adversarii nu aveau niciun trofeu câștigat în 124 de ani de istorie. Villa nu mai avea trofeu de 30 de ani, suficient de mult timp cât să n-o văd câștigând vreunul.

Continuarea, pe GOLAZO.ro.



