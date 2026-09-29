Un cunoscut lanț de magazine occidental intră mâine oficial pe piața din România

Lanțul danez de retail NORMAL deschide miercuri primul său magazin din România, în Mega Mall-ul din cartierul bucureștean Pantelimon. Două zile mai târziu, urmează deschiderea unui magazin în Timișoara.

Cu cele două lansări, România devine cea de-a 14 țară în care brandul este prezent, cu peste 1.000 de magazine.

Magazinul din București va fi deschis începând cu ora 9.00, iar cel din Timișoara se află în Shopping City Timișoara și va fi inaugurat pe 2 octombrie, de la aceeași oră, se arată într-un comunicat de presă.

Amenajate sub formă de labirint, magazinele NORMAL vin cu circa 3.500 de produse permanent și alte 100 adăugate în fiecare săptămână din categorii precum frumusețe, îngrijire personală, produse pentru casă, gustări și băuturi: de la dulciuri americane, produse de beauty din Coreea de Sud și Japonia, precum și alte produse asiatice la produse pentru îngrijirea corpului, îngrijirea părului și machiaj, alături de produse esențiale de zi cu zi.



Lanțul de magazine a fost deschis în 2013 în Danemarca, iar ulterior s-a extins în țări precum Norvegia, Suedia, Țările de Jos, Franța, Finlanda, Portugalia, Spania, Italia, Austria, Slovacia, Irlanda și Republica Cehă.

