Un dinamovist a atras toate privirile în primele etape din Superliga: „E cel mai important”

Claudiu Vaișcovici (63 de ani), fost atacant al lui Dinamo, s-a declarat impresionat de Danny Armstrong (28 de ani), după victoria obținută de „câini” împotriva celor de la Csikszereda, scor 3-1, în etapa a noua din Superliga.

Fotbalistul scoțian a egalat pentru Dinamo în minutul 26, după o acțiune individuală superbă. Mingea a intrat în poartă după ce a lovit bara laterală.

„Şi spre sfârşitul sezonului trecut a jucat bine. El e pe primul loc acum în teren. El dă tonul. De la începutul campionatului, el a dat tonul mai tot timpul.

La agresivitate, tot ce înseamnă atac, a fost acolo, incisiv, bătăios. A dat goluri, a dat pase de gol. El e tot timpul în joc, mereu. La ora asta e cel mai important” , a declarat Claudiu Vaișcovici, potrivit orangesport.ro.

În acest sezon, Danny Armstrong a marcat 4 goluri și a livrat 7 pase decisive în 9 meciuri jucate în tricoul lui Dinamo.