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Life

Un documentar despre un tânăr rapper fenomen din Ungaria arată părinților români falsitatea mitului „Copiii din familii iubitoare nu ajung să consume substanțe”

Ana Tepșanu
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A devenit disponibil publicului românesc pe HBO Max un film despre viața lui Marcell Szirmai, unul dintre cei mai cunoscuți rapperi actual, sub numele Pogány Induló.

  • Regizorul Olivér Márk Tóth, creatorul documentarului „Meant to Be: The Story of Pogany Indulo”, a oferit un interviu pentru publicul HotNews.
  • Tânărul de 21 de ani a început să fie filmat de când avea 16 ani. Recunoscut pentru vocea gravă, inedită pentru vârsta lui, Induló lansează piese cu versuri profunde, în care vorbește despre presiunile popularității sale, mediul sărac din care provine sau luptele interioare pe care le duce. 
  • Cum au apărut excesele din viața lui?

Documentarul „Meant to Be: The Story of Pogany Indulo”, regizat de Olivér Márk Tóth, urmărește parcursul lui Marcell Szirmai, de la un adolescent rebel și talentat, la unul dintre cele mai puternice fenomene ale rap-ului actual.