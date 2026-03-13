Un fost bancher din Elveția investește în imobiliarele din București

Omul de afaceri Murat Ay, fost bancher în cadrul Julius Baer, cel mai mare grup elvețian specializat în managementul averilor, intră pe piața imobiliară românească prin achiziția complexului de birouri @Expo din București de la dezvoltatorul belgian Atenor, care prin această tranzacție își asigură ieșirea de pe piața locală, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

Murat Ay a pus bazele platformei sale de investiții Equora Capital în 2025 în Luxemburg și are deja plasamente în 3 proiecte rezidențiale localizate în Elveția și Germania.

