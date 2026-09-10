Un medicament vechi de un secol revine în atenția cardiologilor: costă sub 40 de lei și poate reduce cu 25% agravările insuficienței cardiace

Un medicament vechi de un secol, care costă mai puțin de 40 de lei, poate fi un sprijin real pentru pacienții cu insuficiență cardiacă. O analiză care reunește rezultatele mai multor studii sugerează că dozele mici de digoxină pot reduce cu aproximativ un sfert spitalizările pentru insuficiență cardiacă. Noile descoperiri ar putea avea un impact semnificativ asupra protocoalelor de tratament folosite în prezent în practica medicală, arată autorii olandezi ai cercetărilor.

Concret, o echipă de cardiologi de la Centrul Universitar din Groningen, Țările de Jos, a descoperit că o doză relativ scăzută de digoxină, un medicament ieftin, poate reduce riscul agravării insuficienței cardiace și al spitalizărilor asociate acesteia, atunci când este administrată în doze mici, pe lângă tratamentul standard. Potrivit unui articol publicat în Science Daily, noua descoperire ar putea veni în sprijinul mai multor pacienți care au nevoie de un tratament ieftin și eficient.

În prezent, insuficiența cardiacă reprezintă o problemă de sănătate publică majoră. Doar în Țările de Jos sunt înregistrați 500.000 de pacienți diagnosticați, însă numărul lor crește de la an la an, arată sursa citată.

România se numără printre țările europene cu o povară ridicată a insuficienței cardiace. Datele europene disponibile estimează că aproximativ 4-5% din populație trăiește cu această afecțiune, iar România înregistrează peste 6.000 de externări asociate insuficienței cardiace la un milion de locuitori anual. Date naționale recente privind numărul cazurilor noi diagnosticate în fiecare an sunt însă limitate.

Inima pacienților care suferă de această patologie nu poate pompa optim sângele, motiv pentru care bolnavii se pot confrunta cu dificultăți de respirație și oboseală, iar în cazul agravării simptomelor, poate fi necesară spitalizarea.

Tratamentul: „cele patru fantastice“

La ora actuală, tratamentul pacienților cu insuficiență cardiacă și fracție de ejecție redusă include patru clase majore de medicamente, denumite uneori „cele patru fantastice“. De multă vreme, însă, oamenii de știință din domeniu au încercat să investigheze în ce măsură digoxina ar putea face parte din această combinație, ca un al cincilea medicament. Cercetările făcute de cardiologii din Țările de Jos vin să sprijine o astfel de ipoteză, rezultatele fiind publicate în reviste medicale precum Nature Medicine și Jurnalul Medical al Asociației Medicale Americane.

Spre exemplu, unul dintre studii – DECISION – a inclus peste 1.000 de pacienți cu insuficiență cardiacă, care au fost tratați la 43 de centre dedicate din Țările de Jos. Jumătate dintre pacienți au primit o doză redusă de digoxină în plus față de tratamentul obișnuit, pe o perioadă de trei ani. Restul pacienților au primit un placebo. În grupul tratat cu digoxină, criteriul principal combinat – episoade de agravare a insuficienței cardiace și decese cardiovasculare – a fost cu 19% mai redus decât în grupul placebo. Diferența nu a atins însă pragul semnificației statistice.

Cercetătorii au combinat apoi rezultatele DECISION cu cele ale altor două studii randomizate mari, într-o metaanaliză care a inclus în total 9.013 pacienți. În această analiză, primul episod de agravare a insuficienței cardiace a apărut la 26% dintre pacienții tratați cu glicozide digitalice și la 33% dintre cei care au primit placebo, ceea ce corespunde unei reduceri relative a riscului de 25%.

În plus, o doză mică de digoxină a fost considerată ca fiind sigură și ușor de utilizat.

Probleme după ce administrarea digoxinei a fost oprită

Un al treilea studiu a urmărit 600 dintre cei 1.000 de participanți inițiali, cărora li s-a administrat fie digoxină, fie placebo. Oamenii de știință au constatat că persoanele care au urmat tratament cu digoxină și au fost nevoite ulterior să-l întrerupă au întâmpinat probleme semnificativ mai numeroase în primele șase săptămâni, comparativ cu pacienții care nu au primit niciodată acest medicament. Mai exact, în cele șase săptămâni după oprirea tratamentului au fost înregistrate 14 evenimente în grupul care întrerupsese digoxina – 12 spitalizări și două prezentări urgente pentru agravarea insuficienței cardiace – comparativ cu două evenimente în grupul placebo.

Cardiologii de la Centrul Universitar din Groningen sunt de părere că rezultatele cercetărilor ar putea duce, în cele din urmă, la modificarea ghidurilor clinice privind insuficiența cardiacă. Costul scăzut al medicamentului, susțin ei, face ca rezultatele să fie considerate remarcabile.

Cum acționează digoxina asupra inimii

În doze mici, medicamentul reduce unele reacții compensatorii care apar atunci când inima nu funcționează corect. Spre exemplu, digoxina inhibă hormonii de stres din sânge, lucru ce poate fi benefic pentru inimă. În trecut, însă, se prescriau doze mai mari de digoxină, care creșteau forța de contracție a mușchiului cardiac, dar efectul s-a dovedit mai puțin benefic.

În ultimii 30 de ani au apărut pe piață noi tratamente eficiente pentru insuficiența cardiacă, motiv pentru care digoxina a fost din ce în ce mai puțin folosită pentru această afecțiune. La ora actuală, aproximativ 15% dintre pacienții cu insuficiență cardiacă primesc acest medicament, notează Science Daily.

Cercetările asupra medicamentelor vechi și ieftine sunt mai greu de finanțat, deoarece există un interes comercial mai redus. Studiile actuale au fost posibile cu sprijinul Fundației Olandeze a Inimii (Hartstichting), care a investit 3 milioane de euro prin colaborarea cu ZonMw.