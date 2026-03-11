Un milion de Euro în 10 capodopere, în prima licitație privată Artmark
Eveniment rar pe piața de artă: prima licitație privată Artmark reunește 10 capodopere dintr-o prestigioasă colecție bucureșteană încă nemuzealizată. O rară oportunitate de achiziție pentru lucrări de mari maeștri ai artei românești, precum Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonitza, Theodor Aman, Ștefan Luchian, Gheorghe Petrașcu, Oscar Han și Octav Băncilă. O spectaculoasă colecție evaluată la aproximativ un milion de euro!
Licitația este programată pentru 18 martie și se va desfășura de la ora 19.00, la Palatul Cesianu-Racoviță, dar și online, pe Platforma Artmark Live. Între lucrările de referință ale selecției se află „Întoarcerea de la târg”, de Nicolae Grigorescu, și „Hora de la Aninoasa”, de Theodor Aman, ambele având un preț de pornire de 100.000 de euro. Expoziția poate fi deja vizitată deja la Galeriile Artmark din București, în Palatul Cesianu-Racoviță (din str. C.A. Rosetti nr. 5).
Licitația se desfășoară în regim special, de urgență, așa cum este descris pe pagina dedicată evenimentului, „10 Capodopere ale Artei Românești. Licitație privată”, pe site-ul Artmark, aici. Se poate participa fie din sală, fie prin telefon, fie prin consultanții Artmark, fie online, dar exclusiv pe bază de preautorizare. Loturile pot fi cumpărate și privat, cu minimum 150% din maxima estimării, cu cel puțin o zi înainte de licitație. Plata se face în cel mult cinci zile, iar pentru achitarea în 24 de ore se acordă un discount de 2%. Eventualele lucrări neadjudecate rămân disponibile post-licitație, timp de cinci zile, la 150% din maxima estimării.
Articol susţinut de A10 by Artmark