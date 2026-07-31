Un pilot care fusese la manșa unui zbor Malaysia Airlines, arestat pe aeroportul din Jakarta. El riscă pedeapsa cu moartea

Un pilot de linie malaezian a fost arestat săptămâna aceasta la aeroportul din Jakarta cu peste 70.000 de pastile de ecstasy în valiză și sub influența mai multor droguri, a anunțat vineri poliția, citată de France Presse.

Pilotul în vârstă de 39 de ani, care riscă pedeapsa cu moartea, a fost arestat miercuri seara la aeroportul din Jakarta, după ce tocmai pilotase un avion venit din Kuala Lumpur, a precizat poliția.

Serviciul vamal al aeroportului nu a precizat compania aeriană pentru care lucra pilotul, dar numărul zborului indică faptul că era vorba de Malaysia Airlines.

Avea droguri și în valiză și în sânge

Vameșii au descoperit 14 pachete cu ecstasy, adică peste 70.000 de pastile, în valiza sa, precum și patru grame de metamfetamină în bagajul de mână.

„Rezultatele analizei sale de urină au ieșit pozitive pentru metamfetamină, MDMA și cocaină. Prin urmare, se afla sub influența acestor substanțe în momentul zborului”, a declarat Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, un responsabil al serviciului vamal, în cadrul unei conferințe de presă.

„Ceea ce ne îngrijorează pe toți este faptul că această persoană este pilot de profesie și că, la momentul sosirii, tocmai pilotase acest avion de la Kuala Lumpur până în Indonezia”, a adăugat el.

Pilotul a declarat că era a treia oară când făcea așa ceva, o dată în Malaezia și de două ori în Indonezia.

Pilotul riscă pedeapsa cu moartea

Suspectat că ar face parte dintr-o rețea internațională, potrivit lui Awaludin Amin, un agent al unității de combatere a traficului de droguri din cadrul poliției naționale, bărbatul a fost pus sub acuzare pentru încălcarea legislației indoneziene privind stupefiantele.

Într-un comunicat publicat vineri, compania Malaysia Airlines a precizat că ia în serios aceste acuzații și că a demarat o anchetă internă.

„Malaysia Airlines va coopera pe deplin cu autoritățile competente, în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile”, a asigurat compania.

În cadrul interogatoriului inițial, acesta a declarat că o persoană i-a cerut să livreze stupefiantele la Jakarta în schimbul sumei de 50.000 de ringgit malaezieni (10.600 de euro).

La sosirea sa la Jakarta, cineva urma să vină să preia drogurile, potrivit autorităților vamale.

Conform legislației indoneziene, pilotul riscă pedeapsa cu moartea sau închisoarea pe viață.

Indonezia aplică unele dintre cele mai severe legi antidrog din lume, prevăzând în special pedeapsa cu moartea pentru traficanți, dar menține un moratoriu asupra execuțiilor de mai mulți ani.