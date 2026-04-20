Un portar ce poartă un nume celebru și-a rupt gâtul în timpul unui meci din Italia

Portarul Jonathan Klinsmann, fiul fostului atacant al naționalei Germaniei și antrenor principal al echipei naționale a Statelor Unite, Jürgen Klinsmann, se recuperează în urma unei fracturi la gât suferite sâmbătă, în timpul unui meci disputat pentru echipa italiană de liga a doua Cesena, scrie ziarul britanic Guardian.

Fostul internațional de tineret al Statelor Unite, în vârstă de 29 de ani, a fost scos de pe teren pe targă, purtând un guler cervical, după o ciocnire cu un jucător de la Palermo, și transportat la un spital din capitala Siciliei.

Jonathan Klinsmann/ Foto: Agostino Gemito/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Clubul a declarat într-un comunicat că testele inițiale au relevat „o fractură la prima vertebră cervicală” și o tăietură la ceafă. El urmează să fie supus unor teste suplimentare la un neurochirurg specialist, a adăugat clubul.

Klinsmann a postat pe Instagram că sezonul său s-a încheiat și a mulțumit fanilor de la Cesena și Palermo „pentru urările calde”, precum și „prietenilor și familiei care m-au susținut în ultimele zile”.

Klinsmann a jucat pentru o scurtă perioadă la Los Angeles Galaxy în MLS și a fost convocat la naționala Statelor Unite la nivel de juniori.