Un posibil concurent pentru eMag tocmai a intrat discret pe piața românească

Britanicii de la OnBuy, o platformă de comerț cu amănuntul online, intră pe piața românească, scrie Profit.ro.

Potrivit sursei citate, mișcarea face parte dintr-un nou val de extindere în Europa și include țări precum Suedia, Norvegia, Danemarca, Polonia, Ungaria, Republica Cehă și Elveția.

Compania are deja o platformă în limba română, și oferă produse din categoria Casă și Grădină, Jucării și Jocuri, Unelte&DIY, Electronice și Tehnologie, Sănătate și Frumusețe. În plus, există o secțiune pentru branduri ca Pandora, Fitbit, Gillette, XBox, Estee Lauder, Adidas, Hugo Boss, Nike.

Conform Profit, compania a fost fondată în 2016 și operează o platformă de comerț online, dar, spre deosebire de alte platforme, nu este un vânzător, ci găzduiește platforma pentru comercianții cu amănuntul online. Astfel, compania nu își vinde propriile produse și nu deține stocuri, ci doar facilitează tranzacționarea produselor partenerilor săi.

Liderul pieței de comerț online din România este eMag.