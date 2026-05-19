Un rus nemulțumit s-a urcat pe Tronul Imperial de la Muzeul Hermitaj și a citit un mesaj pentru Putin

Un om de afaceri rus a intrat în celebrul Muzeu Ermitaj din Sankt Petersburg, s-a așezat pe Marele Tron Imperial și a citit un mesaj pentru președintele Vladimir Putin, înainte să fie oprit de forțele de ordine, relatează Meduza, citând mai multe publicații locale.

Incidentul a avut loc duminică după-amiaza în jurul orei două, în Sala Sfântul Gheorghe a Palatului de Iarnă. Unul dintre vizitatori, un bărbat purtând o robă, a trecut în spatele barierei și s-a urcat pe piedestalul unde se află tronul. Judecând după înregistrările video publicate , acesta a citit un discurs pe care îl adusese cu el pe mai multe coli de hârtie și, la un moment dat, chiar s-a așezat pe tron.

Potrivit martorilor oculari, bărbatul a menționat mită, împrumuturi și ruină, apoi a continuat cu mesajul pentru Putin. Printre altele, a declarat:

„Vladimir Vladimirovici, știu că ai o mare responsabilitate pentru conservare și te confrunți cu provocări majore în fiecare moment (…) există 24 de ore pe zi și nici o clipă în plus. Dar nu există fleacuri și trebuie să înțelegem aspectele legale.”

„Nu sunt obișnuit să pierd și să renunț la ceea ce mi-am propus să fac, oricât de jalnic ar suna, să fac lumea un loc mai bun. Nu am nevoie de clemență; am nevoie ca legea să fie aplicată și cei vinovați pedepsiți”.

„Cei mai puternici oameni din lume au stat pe acest tron. Și nu vorbesc despre forța fizică. Ceea ce contează pentru mine este rezultatul, nu acest scaun”.

🚨 In St. Petersburg’s Hermitage Museum, an entrepreneur seized the imperial throne to address Putin



The man climbed onto the exhibit and began emotionally shouting about bribes, debts, loans, and the collapse of his business empire.



According to Fontanka, when security tried… pic.twitter.com/zNCbWjLqn4 — NEXTA (@nexta_tv) May 17, 2026

Bărbatul a luat un cuțit cu el la muzeul din Sankt Petersburg

Un angajat al muzeului Hermitage a încercat să-l coboare pe vizitator de pe piedestal, dar vizitatorul l-a amenințat cu un cuțit pe care îl avea în mână.

Angajatul muzeului s-a retras în spatele cordonului care delimitează zona tronului. Potrivit site-ului de știri Fontanka , bărbatul purta un cuțit tanto, pe care l-a ascuns în pantof. Alte surse spun că avea două cuțite.

In St. Petersburg, an entrepreneur seized the imperial throne in the Hermitage. The man stood on the throne and began loudly reading some papers he had brought with him; his speech included words about bribes, loans, and his bankruptcy.



They tried to detain the man, but he… pic.twitter.com/0Sl54aKM6j — Beefeater (@Beefeater_Fella) May 17, 2026

Ofițeri ai Rosgvardia, Garda Națională a Rusiei, au sosit în scurt timp la muzeu și l-au reținut pe vizitatorul înarmat.

Rosgvardia a declarat ulterior că bărbatul a încercat să se opună arestării și că acesta a fost dus la secția de poliție, de unde a fost apoi transportat „la o unitate medicală specializată pentru examinare și asistență necesară”.

Muzeul Ermitaj afirmă că face verificări pentru a vedea dacă tronul imperial a fost avariat

Muzeul Ermitaj a numit incidentul o „provocare armată”, clarificând că 17 mai era zi cu intrare gratuită la muzeu.

„Niciun vizitator sau personal al muzeului nu a fost rănit. A fost efectuată o inspecție vizuală inițială a scaunului tronului și a băncii sale. Specialiștii muzeului vor efectua o examinare mai detaliată a stării de conservare a exponatelor”, a adăugat serviciul de presă al Muzeului Ermitaj.

Fontanka susține că numele bărbatului este Alexander și că este un om de afaceri în vârstă de 45 de ani. Este tată a trei copii și un „antreprenor falit” dintr-un sat din regiunea Leningrad în care se află orașul Sankt Petersburg.