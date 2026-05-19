Un rus nemulțumit s-a urcat pe Tronul Imperial de la Muzeul Hermitaj și a citit un mesaj pentru Putin

Sebastian Jucan

Un om de afaceri rus a intrat în celebrul Muzeu Ermitaj din Sankt Petersburg, s-a așezat pe Marele Tron Imperial și a citit un mesaj pentru președintele Vladimir Putin, înainte să fie oprit de forțele de ordine, relatează Meduza, citând mai multe publicații locale.

Incidentul a avut loc duminică după-amiaza în jurul orei două, în Sala Sfântul Gheorghe a Palatului de Iarnă. Unul dintre vizitatori, un bărbat purtând o robă, a trecut în spatele barierei și s-a urcat pe piedestalul unde se află tronul. Judecând după înregistrările video publicate , acesta a citit un discurs pe care îl adusese cu el pe mai multe coli de hârtie și, la un moment dat, chiar s-a așezat pe tron.

Potrivit martorilor oculari, bărbatul a menționat mită, împrumuturi și ruină, apoi a continuat cu mesajul pentru Putin. Printre altele, a declarat:

  • „Vladimir Vladimirovici, știu că ai o mare responsabilitate pentru conservare și te confrunți cu provocări majore în fiecare moment (…) există 24 de ore pe zi și nici o clipă în plus. Dar nu există fleacuri și trebuie să înțelegem aspectele legale.”
  • „Nu sunt obișnuit să pierd și să renunț la ceea ce mi-am propus să fac, oricât de jalnic ar suna, să fac lumea un loc mai bun. Nu am nevoie de clemență; am nevoie ca legea să fie aplicată și cei vinovați pedepsiți”.
  • „Cei mai puternici oameni din lume au stat pe acest tron. Și nu vorbesc despre forța fizică. Ceea ce contează pentru mine este rezultatul, nu acest scaun”.

Bărbatul a luat un cuțit cu el la muzeul din Sankt Petersburg

Un angajat al muzeului Hermitage a încercat să-l coboare pe vizitator de pe piedestal, dar vizitatorul l-a amenințat cu un cuțit pe care îl avea în mână.

Angajatul muzeului s-a retras în spatele cordonului care delimitează zona tronului. Potrivit site-ului de știri Fontanka , bărbatul purta un cuțit tanto, pe care l-a ascuns în pantof. Alte surse spun că avea două cuțite.

Ofițeri ai Rosgvardia, Garda Națională a Rusiei, au sosit în scurt timp la muzeu și l-au reținut pe vizitatorul înarmat.

Rosgvardia a declarat ulterior că bărbatul a încercat să se opună arestării și că acesta a fost dus la secția de poliție, de unde a fost apoi transportat „la o unitate medicală specializată pentru examinare și asistență necesară”.

Muzeul Ermitaj afirmă că face verificări pentru a vedea dacă tronul imperial a fost avariat

Muzeul Ermitaj a numit incidentul o „provocare armată”, clarificând că 17 mai era zi cu intrare gratuită la muzeu.

„Niciun vizitator sau personal al muzeului nu a fost rănit. A fost efectuată o inspecție vizuală inițială a scaunului tronului și a băncii sale. Specialiștii muzeului vor efectua o examinare mai detaliată a stării de conservare a exponatelor”, a adăugat serviciul de presă al Muzeului Ermitaj.

Fontanka susține că numele bărbatului este Alexander și că este un om de afaceri în vârstă de 45 de ani. Este tată a trei copii și un „antreprenor falit” dintr-un sat din regiunea Leningrad în care se află orașul Sankt Petersburg.