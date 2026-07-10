Un senator american spune că drumul pentru a obține pacea în Ucraina „trece mai degrabă prin Beijing decât prin Washington, Kiev sau Moscova”

China poate juca un rol decisiv în convingerea Rusiei să accepte negocieri de pace, contribuind astfel la încheierea războiului din Ucraina, a declarat vineri senatorul american Lindsey Graham, care a adăugat că următoarele luni vor reprezenta o fereastră de oportunitate pentru o soluție diplomatică, notează Reuters.

Graham, un vizitator frecvent al Ucrainei aflate în război, s-a întâlnit la Kiev cu președintele Volodimir Zelenski. Cei doi au discutat despre nevoile urgente ale Ucrainei în materie de apărare antiaeriană și despre proiectul de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, a transmis Zelenski.

Senatorul american a afirmat că întărirea capacităților militare ale Ucrainei și corelarea sancțiunilor cu un efort diplomatic ar putea forța Moscova să accepte negocieri.

„Drumul către încheierea acestui război, drumul către pace, trece mai degrabă prin Beijing decât prin Washington, Kiev sau Moscova. China are o influență disproporționat de mare. Mi-aș dori să o folosească în beneficiul lumii”, le-a declarat Graham jurnaliștilor în Piața Mihailivska din centrul Kievului.

„Nu cred că (președintele rus Vladimir) Putin este încă pregătit, dar nu ar fi nevoie de foarte mult pentru a ajunge acolo. Și cu cât putem începe mai repede un dialog despre pace, cu atât acest război se va încheia mai repede”, a adăugat el.

China și Rusia au anunțat un parteneriat strategic „fără limite” cu doar câteva zile înainte ca Vladimir Putin să trimită zeci de mii de militari în Ucraina, în februarie 2022.

Administrația președintelui american Donald Trump încearcă să faciliteze găsirea unei soluții diplomatice pentru încheierea războiului, însă, în ciuda lunilor de eforturi, nu au fost obținute rezultate concrete.

Luptele continuă de-a lungul unei linii a frontului de peste 1.200 de kilometri. Rusia lansează constant atacuri cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene aflate departe de front. Organizația Națiunilor Unite (ONU) a transmis că luna iunie a devenit una dintre cele mai sângeroase din timpul războiului, după ce atacurile rusești au ucis cel puțin 265 de civili în Ucraina.

La rândul său, Kievul și-a intensificat atacurile cu drone pe teritoriul Rusiei, vizând instalații petroliere și unități de producție de armament, în încercarea de a reduce capacitatea economică a Moscovei de a continua războiul.

Zelenski, care s-a întâlnit cu Donald Trump la începutul acestei săptămâni, în marja summitului NATO de la Ankara, a declarat că a discutat cu președintele american și cu mai mulți lideri europeni despre rolul pe care China l-ar putea avea în încheierea conflictului.

Graham a mai spus că echipa lui Trump susține acum proiectul de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, aflat în pregătire de mai multe luni. Scopul legislației este de a tăia o sursă importantă de finanțare pentru operațiunile militare ale Rusiei.

„Avem un moment unic. În următoarele luni, dacă facem lucrurile cum trebuie, dacă sporim capacitatea de luptă a Ucrainei și convingem alte state să ne ajute să exercităm presiuni asupra lui Putin, în loc să îl sprijine, putem pune capăt acestui război”, a declarat senatorul american.