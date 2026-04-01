Un startup care construiește nave maritime autonome a ajuns să valoreze nouă miliarde dolari

Constructorul de nave autonome Saronic Technologies a atras 1,75 miliarde de dolari finanțare și a ajuns să fie evaluat la 9,25 miliarde de dolari, dublu față de acum un an. Compania construiește câteva tipuri de nave maritime care nu au nevoie de echipaj uman și este în plină extindere.

Saronic, care colaborează și cu US Navy, intenționează să folosească fondurile pentru a-și extinde lanțul de aprovizionare și șantierele navale și pentru a ajunge la o producție de peste 20 de nave pe an până în 2027, inclusiv la un nou șantier naval, în Texas, scrie CNBC.

„Observăm o schimbare reală a cererii către sisteme fără echipaj, care pot fi produse pe scară largă și la o fracțiune din costul navelor tradiționale”, spune CEO-ul Dino Mavrookas. Șeful companiei mai spune că designul este regândit complet la navele maritime autonome, în comparație cu cele convenționale, care au echipaj uman.

Saronic produce șase tipuri de nave autonome de suprafață, inclusiv o ambarcațiune de circa doi metri lungime, numită Spyglass, dar și modelul Marauder, de 40 de tone. Navele sunt concepute pentru supraveghere și recunoaștere, pentru patrulare maritimă și pentru protecția porturilor și a flotelor. Navele sunt mai ieftine decât cele clasice și pot opera mult timp fără oprire.

Principalul șantier naval al companiei din Franklin, Louisiana, este în curs de extindere, cu o investiție de 300 de milioane de dolari. Compania vrea ca producția la acel șantier să fie de cinci ori mai mare peste un an.

Pentagonul are nevoie uriașă de nave autonome, atât de suprafață, cât și subacvatice, în condițiile în care constructorii navali tradiționali se confruntă cu întârzieri, creșteri de costuri și cu o lipsă de forță calificată de muncă, scrie Bloomberg. Operațiunile din Iran – unde sunt plasate mine în strâmtoarea Ormuz – arată că navele accesibile la preț și autonome vor fi esențiale în operațiunile militare ale viitorului.