Un studiu de reper arată că mamuții lânoși au dispărut după ce oamenii preistorici le-au vânat preponderent femelele

Mamuții lânoși reprezentau una dintre țintele preferate de vânătoare pentru oamenii din Epoca Glaciară din Eurasia și America de Nord, din numeroase motive. Un singur animal putea furniza o cantitate uriașă de carne și grăsime. Blana sa putea fi folosită pentru confecționarea hainelor. Oasele și colții puteau fi modelați în unelte, arme și obiecte de artă. Iar cele mai mari oase puteau servi drept material de construcție pentru adăposturi sau alte structuri, scrie Reuters.

Noi cercetări arată că acești oameni preistorici erau foarte selectivi în alegerea mamuților pe care îi vânau. Folosind date genetice obținute din oasele descoperite în 11 situri din Polonia, Austria, Cehia, Germania și Rusia, oamenii de știință au descoperit că oamenii preistorici ucideau în principal femele de mamut.

Aproximativ 70% dintre mamuții ale căror oase au fost studiate din aceste așa-zise situri de acumulare, asociate oamenilor care au vânat mamuții, erau femele, iar 30% masculi. Prin comparație, 66% dintre oasele de mamut recuperate din situri care nu au legătură cu oamenii proveneau de la masculi, iar 34% de la femele.

Cercetătorii au analizat ADN antic provenit de la 521 de mamuți care au trăit de-a lungul ultimilor aproximativ 50.000 de ani în Eurasia și America de Nord. Eșantionul a inclus 100 de mamuți din 10 situri de acumulare de oase din Europa Centrală și de Est, precum și dintr-un sit din Siberia, alături de 421 de mamuți proveniți din contexte naturale.

De ce vânau oamenii preistorici mai mult femele de mamut?

„Este o întrebare excelentă și una pe care încă o investigăm activ”, a declarat Hannah Moots, cercetătoare postdoctorală la Centrul pentru Paleogenetică înființat în parteneriat de Universitatea din Stockholm și Muzeul Suedez de Istorie Naturală. Moots este autoarea principală a studiului publicat în revista Current Biology.

„O posibilitate este că, dacă mamuții lânoși trăiau în turme conduse de femele, asemenea elefanților moderni, aceste grupuri se deplasau prin peisaj în moduri mai previzibile și sezoniere. În prezent, turmele de femele de elefanți au teritorii relativ stabile și modele constante de deplasare, în timp ce masculii adulți sunt mai solitari și cutreieră pe distanțe mult mai mari. Această predictibilitate ar fi putut face ca turmele conduse de femele să fie mai ușor de localizat în mod repetat de către oamenii din Epoca Glaciară”, a explicat Moots.

Cel mai probabil, aceste turme aveau o structură matriarhală, fiind alcătuite din femele adulte și pui de ambele sexe.

„Se poate specula, de asemenea, că era mai ușor să încercuiești o turmă care avea pui, deoarece femelele ar fi fost reticente să îi abandoneze și să fugă”, a spus și Love Dalén, genetician la Centrul pentru Paleogenetică și coautor principal al studiului.

Dalén a adăugat că femelele de mamut erau în general mai mici decât masculii și probabil ceva mai ușor de ucis. Un mascul adult cântărea până la aproximativ 6 tone și atingea o înălțime de circa 3,4 metri la greabăn, comparativ cu aproximativ 4 tone și 2,9 metri în cazul unei femele adulte.

Oamenii care locuiau în regiunile populate de mamuți erau vânători-culegători nomazi. Ei adunau plante comestibile și vânau diverse mamifere din Epoca Glaciară, inclusiv rinoceri lânoși, caribu, bizoni, cerbi și alte specii. Unele dintre oasele de mamut descoperite în siturile de acumulare aveau în ele înfipte vârfuri de proiectile.

Tactici de vânătoare ale vânătorilor-culegătorilor

Relieful însuși ar fi putut fi folosit împotriva mamuților, vânătorii împingându-i spre capcane sau pericole naturale, precum stânci abrupte sau zone mlăștinoase.

„Cred că oamenii preistorici vânau probabil mamuții folosindu-se de teren în avantajul lor. De exemplu, îmi pot imagina că exploatau elemente ale peisajului, cum ar fi noroiul sau mlaștinile, pentru a imobiliza animalele înainte de a le ataca cu sulițe, lănci de aruncat sau săgeți”, a declarat David Díez-del-Molino, genetician la Centrul pentru Paleogenetică și coautor principal al studiului.

Cel mai mare sit de vânătoare de mamuți inclus în studiu este cunoscut sub numele de Kraków Spadzista, în sudul Poloniei, și datează de acum aproximativ 25.000–30.000 de ani. Acesta conține rămășițele a peste 100 de mamuți, unelte din piatră și dovezi că animalele au fost tranșate de oameni.

Când au dispărut mamuții lânoși

Mamuții au dispărut de pe continentul nord-american și din Eurasia în urmă cu aproximativ 10.000–12.000 de ani, la sfârșitul Epocii Glaciare, când clima s-a încălzit rapid, iar pajiștile deschise, unde mamuții își găseau hrana, au fost înlocuite de păduri și tundră umedă. Rolul oamenilor în dispariția lor rămâne un subiect de dezbateri academice.

Ultimii mamuți au trăit pe Insula Wrangel, un teritoriu izolat situat în largul coastelor Siberiei, înainte de a dispărea definitiv în urmă cu aproximativ 4.000 de ani. Alte cercetări au arătat că, în ciuda dimensiunii reduse a populației și a nivelului ridicat de consangvinizare, aceasta a rămas stabilă până chiar înainte de dispariție.

În noul studiu, cercetătorii au identificat un mamut de pe Insula Wrangel care prezenta o afecțiune genetică numită „mozaicism X0/XX”, având o combinație de cromozomi sexuali care îl făcea să nu fie nici femelă din punct de vedere biologic, nici mascul. La oameni, această afecțiune este cunoscută sub numele de sindrom Turner.

„Nu este clar dacă acest mozaicism X0/XX are vreo legătură cu dimensiunea redusă a populației de pe Insula Wrangel sau dacă reprezintă pur și simplu un eveniment de dezvoltare care s-ar fi putut produce în orice populație de mamuți”, a admis Moots.