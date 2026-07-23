Un think thank românesc își face un consiliu de elită ca să își transforme reputația în influență

Consilium Policy Advisors Group (CPAG) anunță constituirea unui nou for consultativ, Council of Distinguished Minds, format din șapte personalități din mediul de afaceri, academic și instituțional: Mariana Gheorghe, Ramona Jurubiță, Sergiu Oprescu, Mara Roman, Cristian Secoșan, Aura Socol și Remus Ștefureac.

Rolul declarat al Consiliului este exclusiv consultativ – fără atribuții de guvernanță și fără implicare în elaborarea cercetării think tank-ului -, iar întâlnirile cu echipa de conducere a CPAG sunt gândite să aibă loc de trei ori pe an, sub forma unor sesiuni de brainstorming strategic, spun într-o discuție cu HotNews oficialii CPAG.

Într-un comunicat transmis miercuri, think tankul explică faptul că întreaga inițiativă pornește din convingerea că „instabilitatea politică din ultimii ani reflectă, într-o măsură importantă, absența unei viziuni coerente pentru România și a unei strategii de țară ancorate în realitate care să aibă continuitate”.

Un consiliu fără pârghii formale, dar cu greutate simbolică

Structura aleasă de CPAG e deliberat minimalistă din punct de vedere instituțional. Consiliul nu validează concluziile cercetărilor, nu participă la procesul de analiză și, potrivit organizației, niciunul dintre membri sau companiile asociate acestora nu este implicat în finanțarea think tank-ului – o precizare menită să elimine din start suspiciunea de conflict de interese, mai spun oficialii CPAG în discuția cu HotNews.

În comunicatul lor, CPAG vorbește despre capitalul de reputație al celor șapte nume, provenite din sectoare esențiale pentru economia românească: energie și industrie, sector bancar și piețe financiare, consultanță și fiscalitate, mediul academic, instituțiile publice, cercetarea socială și afacerile europene. Miza pare să fie mai puțin despre guvernanța internă a think tank-ului și mai mult despre poziționarea CPAG ca interlocutor credibil pentru un public de decidenți și lideri de opinie.

O etapă într-o strategie mai amplă de instituționalizare

Anunțul se înscrie într-un traseu mai lung. Fondat în 2017 ca think tank independent de cercetare și consultanță în politici economice, CPAG a publicat, de-a lungul timpului, analize pe teme precum riscurile macroeconomice, productivitatea, competitivitatea, convergența economică, integrarea României în lanțurile valorice europene, tranziția energetică și provocările pieței muncii. Organizația a dezvoltat totodată parteneriate instituționale cu Institutul European din România și cu Academia de Studii Economice din București, gândite ca instrumente de cercetare comună și de conectare mai strânsă a analizei economice românești cu circuitul european.

Council of Distinguished Minds este „doar un prim pas” într-o serie de formate pe care CPAG intenționează să le dezvolte. Miza declarată – transformarea think tank-ului într-o platformă relevantă de dezbatere pe teme economice – depinde însă de un echilibru dificil: cu cât rețeaua de nume și parteneriate instituționale ale CPAG se extinde, cu atât crește și presiunea de a demonstra, nu doar de a afirma, că independența cercetării rămâne intactă față de cei care îi dau greutate publică.