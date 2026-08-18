Un tratament revoluționar reduce colesterolul „rău” cu peste 60% cu o singură doză. „Tehnologia funcționează”

Un studiu recent privind o terapie genetică experimentală a dus la scăderea semnificativă a nivelului de colesterol „rău” al participanților după o singură injecție, scrie site-ul Science Focus al BBC

Într-un studiu clinic în fază incipientă, o singură doză dintr-o nouă terapie experimentală a redus nivelurile de colesterol LDL („rău”) cu până la 62% și le-a menținut la un nivel scăzut timp până la un an, dând speranțe că pacienții ar putea, într-o bună zi, să evite administrarea zilnică de medicamente pentru tot restul vieții, relatează publicația.

Tratamentul, denumit VERVE-102, se administrează prin perfuzie intravenoasă și acționează prin modificarea permanentă a unui gen implicat în reglarea colesterolului. Cercetătorii nu au semnalat probleme grave de siguranță în cadrul studiului, ale cărui rezultate au fost publicate în revista „The New England Journal of Medicine”.

Scăderea colesterolului LDL reduce acumularea plăcilor de grăsime în artere, contribuind la reducerea riscului de infarct miocardic și accident vascular cerebral.

Deși statinele pot obține reduceri similare cu cele obținute prin terapia genică, ele trebuie, în general, administrate zilnic, scrie BBC. Dacă studiile la scară mai largă vor confirma că VERVE-102 este sigur și eficient, un singur tratament ar putea oferi o protecție de lungă durată împotriva bolilor cardiovasculare.

„Este încă devreme, dar acesta este un moment extrem de entuziasmant”, a declarat profesorul Riyaz Patel, cadru didactic clinic la University College London (UCL) și cardiolog consultant la Barts Health și UCL Hospitals (UCLH), precum și unul dintre coordonatorii locali ai studiului.

„Aceste rezultate arată că tehnologia funcționează, este sigură și ajută la scăderea colesterolului”, adaugă acesta.