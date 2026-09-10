Una din cele mai bogate țări africane este de fapt una din cele mai sărace țări africane

Guineea Ecuatorială este unul dintre cele mai izbitoare exemple de țară bogată pe hârtie, dar mult mai săracă în realitate.

Are un PIB pe cap de locuitor: aproximativ 6.600–7.000 USD pe cap de locuitor, mai mare decât în ​​multe țări africane și comparabil cu unele economii cu venituri medii, potrivit Băncii Mondiale.

Populația e de doar 1,9 milioane de oameni, iar principala sursă de bogăție: petrol și gaze naturale. Hidrocarburile reprezintă încă aproximativ 46% din PIB și peste 80% din veniturile guvernamentale.

Vicepreședintele Guineei Ecuatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangue, al doilea din dreapta, sosește pentru a participa la Sfânta Liturghie cu Papa Leon al XIV-lea pe Stadionul Malabo din Malabo, Guineea Ecuatorială, joi, 23 aprilie 2026. Credit line: Misper Apawu / AP / Profimedia

De ce pare bogată

În anii 1990, descoperirile majore de petrol offshore au transformat țara. În anii 2000, Guineea Ecuatorială a devenit pentru scurt timp una dintre cele mai bogate țări din Africa după PIB pe cap de locuitor, depășind Africa de Sud și apropiindu-se de nivelurile observate în unele părți ale Europei de Est. Au urmat proiecte masive de infrastructură: autostrăzi, aeroporturi, clădiri guvernamentale și chiar o nouă capitală planificată.

Dar bogăția petrolieră a fost distribuită inegal. În ciuda PIB-ului său relativ ridicat pe cap de locuitor, peste jumătate din populație trăiește în sărăcie, conform estimărilor Băncii Mondiale. Aproximativ 24% nu au electricitate, iar 32% nu au acces la apă curentă.

Indicatorii dezvoltării umane rămân mult mai slabi decât cei ai țărilor cu niveluri de venit similare.

Aceasta înseamnă că cifra medie a PIB-ului este puternic umflată de veniturile din petrol care revin statului și unei elite relativ mici.

Ce se întâmplă acum?

Câmpurile petroliere ale țării îmbătrânesc, iar producția a scăzut dramatic – de la peste 100 de milioane de barili în 2010 la mai puțin de 30 de milioane de barili în 2024. Drept urmare, economia s-a contractat în mare parte din ultimul deceniu.

Dacă ne uităm la nivelul de trai de zi cu zi, la asistența medicală, la educație, la sărăcie și la oportunitățile de angajare, performanța sa este mult sub cea sugerată de bogăția sa petrolieră. Economiștii îl citează adesea ca un exemplu de manual al „blestemului resurselor”: resurse naturale abundente care creează bogăție națională fără prosperitate pe scară largă.

Țara e condusă absolut autoritar de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, care are un fiu Teodorín Obiang – al cărui nume complet este tot Teodoro Nguema Obiang Mangue.

Rândul din față, din stânga, președintele Guineei Ecuatoriale Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, prima doamnă Constancia Mangue Nsue Okomo și vicepreședintele Guineei Ecuatoriale Teodoro Nguema Obiang participă la o Sfântă Liturghie cu Papa Leon al XIV-lea pe stadionul Malabo din Malabo, Guineea Ecuatorială, joi, 23 aprilie 2026.Credit line: Misper Apawu / AP / Profimedia

De la fiu de președinte la moștenitor

Teodorín s-a născut la sfârșitul anilor 1960 și este fiul cel mare al președintelui Obiang. Tatăl său a preluat puterea în 1979 și a condus Guineea Ecuatorială de atunci, ceea ce îl face unul dintre cei mai longevivi șefi de stat din lume.

Teodorín a intrat în guvern și a deținut funcția de ministru al agriculturii și silviculturii – în ciuda faptului că nu avea o expertiză documentată pe scară largă în domeniu. În 2012, a devenit al doilea vicepreședinte; în 2016, tatăl său l-a promovat în funcția de prim-vicepreședinte, cu responsabilitatea pentru apărare și securitate. Această numire a clarificat logica succesiunii: puterea în Guineea Ecuatorială era pregătită să treacă în cadrul familiei.

Țara, cum spuneam, are unele dintre cele mai mari rezerve de petrol și gaze din Africa, dar o mare parte a populației a rămas săracă lipită, iar libertățile politice sunt sever restricționate. Acuzația centrală împotriva familiei Obiang este că veniturile din petrol au fost tratate ca o resursă privată, mai degrabă decât ca o avere publică.

Scandalul cheltuielilor de lux

Procurorii străini au susținut că salariile oficiale ale lui Teodorín nu pot explica cheltuielile sale- achiziții consistente de proprietăți în Statele Unite, Franța, Elveția și în alte părți, inclusiv mașini sport scumpe, un iaht evaluat la aproximativ 100 de milioane de dolari americani; ceasuri, artă, îmbrăcăminte și alte bunuri de mare valoare.

O anchetă a Senatului SUA și a Departamentului de Justiție al SUA au examinat modul în care se presupune că a acumulat avere în timp ce servea în guvern.

Teodorín a respins acuzațiile și a spus că atacurile sunt motivate politic.

Ce s-a întâmplat în instanțe?

Cel mai semnificativ caz a fost în Franța, în cadrul așa-numitelor „biens mal acquis” – „câștiguri obținute ilegal” – proceduri împotriva conducătorilor africani și a familiilor acestora care se presupune că au acumulat active în Franța prin corupție.

În 2017, o instanță franceză l-a condamnat în lipsă pe Teodorín pentru spălarea veniturilor din delapidare și corupție. El a primit o pedeapsă cu suspendare de trei ani de închisoare, o amendă de 30 de milioane de euro și confiscarea activelor estimate la aproximativ 150 de milioane de euro.

Cea mai înaltă instanță din Franța a confirmat condamnarea în 2021, punând capăt la peste un deceniu de litigii.

Statele Unite au intentat un proces civil de confiscare a activelor, în loc de un proces penal. În 2014, Teodorín a fost de acord să predea active și venituri în valoare de aproximativ 30 de milioane de dolari americani. Acordul i-a permis să evite un proces.

Elveția a confiscat, de asemenea, active de lux. În 2017, autoritățile i-au confiscat iahtul și ulterior au scos la licitație 25 de mașini. Vânzarea mașinii a produs aproximativ 27 de milioane de dolari americani, veniturile fiind destinate proiectelor sociale din Guineea Ecuatorială.

Așadar, imaginea de ansamblu este a unui om care nu a fost condamnat într-un singur caz penal internațional, ci care s-a confruntat cu mai multe proceduri majore în care autoritățile străine fie l-au condamnat, fie au obținut confiscarea activelor pe care le considerau legate de corupție.

De ce contează povestea lui

Povestea lui Teodorín este o ilustrare compactă a „blestemului resurselor”.

Petrolul a transformat Guineea Ecuatorială într-o țară cu un potențial de venit neobișnuit de mare. Puterea politică a rămas concentrată într-o singură familie. Instituțiile publice erau prea slabe, ceea ce a permis ca banii să fie „drenați” în interese obscure.

Activele confiscate oferă o dovadă tangibilă a amplorii controversei – peste 200 de milioane de dolari americani în active confiscate sau confiscate în mai multe țări, potrivit unui briefing al societății civile.

Familia Obiang a condus țara bogată în petrol din Africa Centrală „ca un bancomat de familie” din 1979, a relatat Wall Street Journal. Conform documentelor instanței, familia Obiang a acumulat conace în Paris și Malibu, mașini Ferrari și Bugatti și cel puțin trei superiahturi.

Confiscarea care a provocat indignare

Un tribunal sud-african a confiscat cele două vile de lux ale lui Nguema Obiang din Cape Town, precum și Blue Shadow, iahtul care transportă colecția sa de jet-ski-uri în timp ce este în vacanță.

Dictatorul african a atacat „escrocii rasiști” și „avocații sclavi albi din Cape Town”, amenințând în același timp că va bloca accesul navelor sud-africane în apele Guineei Ecuatoriale și al avioanelor sud-africane în spațiul său aerian.

Câteva zile mai târziu, poliția din Guineea Ecuatorială a arestat doi muncitori sud-africani din industria petrolieră, i-a acuzat de trafic de cocaină și i-a aruncat în închisoare.

Familiile celor doi bărbați, angajatorul lor și oficiali americani spun că arestarea lor au fost represalii directe împotriva Africii de Sud din partea lui Nguema Obiang, fiul președintelui Teodoro și șeful de facto al serviciilor de informații ale țării.

„Arma” luării de ostatici

Nu e ceva nou…guvernele folosesc uneori oameni drept pioni în negocierile diplomatice. Practic, îi țin ostatici pentru a șantaja o altă țară să dea înapoi.

Venezuela, de exemplu, a eliberat recent 10 americani în schimbul eliberării cavalerului de onoare al președintelui Nicolas Maduro, care se confrunta cu acuzații de spălare de bani la Miami. Anul trecut, SUA au recuperat cinci americani închiși în Iran în schimbul eliberării mai multor iranieni deținuți în SUA și a eliberării a 6 miliarde de dolari din venituri petroliere iraniene confiscate.

Fostul pușcaș marin american Paul Whelan este închis în Rusia din 2018, iar reporterul Evan Gershkovich de la Wall Street Journal este deținut în închisoarea Lefortovo din Moscova de mai bine de un an. Ambii au fost acuzați în cazuri separate de spionaj, acuzații pe care le neagă, guvernul american declarând că sunt deținuți ilegal.

De ce SUA nu pune presiune pe Guineea Ecuatorială

Administrația Biden enumeră nouă țări, de la Nicaragua și Coreea de Nord până la Iran și China, unde cetățenii americani se confruntă cu un risc crescut de detenție ilegală. Guineea Ecuatorială nu se numără în prezent printre acestea.

Încarcerarea lucrătorilor petrolieri din Guineea Ecuatorială dezvăluie că până și țările mici joacă cartea ostaticilor, în acest caz pentru a obține avantaje într-o dispută internațională privind averea lor.

„Este clar pentru noi ce se întâmplă acolo”, a declarat Sean Murphy, purtător de cuvânt al familiilor. Cazul i-a alarmat pe oficialii americani. Timp de decenii, companiile petroliere americane au forat în apele Guineei Ecuatoriale, iar diplomații au invocat cazul celor doi sud-africani pentru a avertiza companiile americane că angajații lor nu sunt în siguranță acolo.

SUA e îngrijorată că, dacă rupe legătura cu familia Obiang, acesta va permite Chinei să construiască o bază navală acolo

Însă Washingtonul se află într-o poziție dificilă. Administrația Biden a criticat situația Guineei Ecuatoriale în ceea ce privește drepturile omului.

Dar este, de asemenea, îngrijorată că, dacă va rupe legătura cu familia Obiang, aceasta va permite Chinei să construiască o bază navală în Oceanul Atlantic . Washingtonul consideră perspectiva reînarmării și repoziționării navelor de război chineze într-un port din Atlantic ca o amenințare la adresa securității naționale.

Oficialii americani au o influență limitată în cazul lucrătorilor petrolieri sud-africani. Bărbații nu sunt cetățeni americani. Și, deși lucrau pe petroliere operate de Exxon Mobil și Chevron, angajatorul lor oficial era compania petrolieră olandeză SBM Offshore.

„Câștigătorul ia totul. Învinsul moare”

Guineea Ecuatorială, cu o populație de 1,5 milioane de locuitori, este formată dintr-un șir de insule în Golful Guineei și o bucată dreptunghiulară din Africa continentală între Gabon și Camerun.

Singura colonie a Spaniei în Africa Subsahariană, a obținut independența în 1968 și a căzut curând sub conducerea lui Francisco Macias Nguema. Macias s-a autoproclamat președinte pe viață cu motto-ul: „În politică, câștigătorul câștigă tot, iar pierzătorul moare”.

A ars satele celor pe care îi considera dușmanii săi. Oamenii săi au ucis zeci de oameni pe un teren de fotbal, în timp ce difuzoarele difuzau muzică festivă. În 1979, trupele l-au înlăturat pe Macias de la putere. A fugit cu valize pline de bani, dar a fost capturat în pădure.

Noua junta l-a judecat într-un cinematograf din Malabo. La mai puțin de cinci ore după verdictul de vinovăție, un pluton l-a executat în faimoasa închisoare Black Beach.

Nepotul său, pe atunci locotenentul Teodoro Obiang Nguema, a preluat puterea și a deținut-o de atunci.