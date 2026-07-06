Una din cele mai importante companii low-cost din Europa a fost cumpărată de o firmă americană

Compania aeriană britanică easyJet a anunțat că intenționează să accepte o ofertă de preluare în valoare de 5,5 miliarde de lire sterline din partea firmei de investiții americane Castlelake, relatează The Guardian.

Companiile au anunțat duminică seara, printr-un comunicat, că au ajuns la un acord de principiu și au solicitat prelungirea termenului limită pentru finalizarea oficială a tranzacției. Acordul a fost încheiat după săptămâni de negocieri și mai multe oferte respinse.

Dacă tranzacția va fi finalizată, cea mai mare companie aeriană low-cost din Marea Britanie va deveni o societate privată.

Compania aeriană easyJet a declarat că intenționează să accepte o ofertă de preluare în valoare de 5,5 miliarde de lire sterline din partea firmei de investiții americane Castlelake, care ar transforma în companie privată cel mai mare transportator low-cost din Marea Britanie.

easyJet, afectat de scumpirea carburanților

EasyJet a fost considerată vulnerabilă la o preluare în acest an din cauza a două avertismente privind profitul emise în primăvară, precum și a unui context macroeconomic dificil, rezultat din creșterea bruscă a prețului combustibilului provocată de războiul din Orientul Mijlociu.

Directorul executiv al companiei aeriene, Kenton Jarvis, a raportat în luna martie o scădere a rezervărilor din cauza războiului.

De asemenea, compania se confruntă cu o concurență acerbă din partea unor companii precum transportatorul irlandez Ryanair, cea mai mare companie aeriană din Europa, Wizz Air din Ungaria și rivalul britanic mai mic Jet2, care operează toate pe piața low-cost.

Castlelake, cu sediul în Minneapolis, Minnesota, este un investitor american de capital privat fondat de bancherul american Rory O’Neill. Compania este specializată în împrumuturi garantate cu active, inclusiv închirierea de avioane către companiile aeriene.

Unii analiști au sugerat că flota easyJet ar putea fi integrată în activitatea sa de leasing, precum și posibilitatea separării diviziei de vacanțe a easyJet. Castlelake a deținut, de asemenea, în trecut o participație în compania aeriană scandinavă SAS. În prezent, se află în proces de vânzare a respectivei participații, pe care a obținut-o printr-o restructurare a datoriilor, către grupul european Air France-KLM.

EasyJet, cu sediul central la aeroportul Luton, la nord de Londra, operează din 164 de aeroporturi din 38 de țări și are 19.000 de angajați. Companiile nu au precizat ce planuri are Castlelake pentru angajații săi.