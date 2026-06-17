Una din cele mai mari confederatii patronale avertizează asupra costului scandalului ROBOR

Confederația Patronală Concordia consideră că decizia Consiliului Concurenței privind ROBOR, agresiv și populist poziționată, dar și în contextul unor evidente diferențe de opinie interinstituționale, riscă să producă daune profunde și iremediabile economiei românești, se arată într-un comunicat transmis HotNews.

În acest sens, cea mai puternică organizație de business din România, condusă de Dan Șucu, își exprimă îngrijorarea în raport cu reacțiile Consiliului Concurenței față de sistemul bancar, principalul canal de finanțare a economiei locale.

Concordia atrage atenția asupra unui precedent periculos: a sancționa o conduită desfășurată într-un cadru reglementat și validat anterior de aceeași autoritate înseamnă că regulile jocului se pot schimba în timpul jocului, fapt care pune în pericol orice inițiativă privată și creează un mediu de nesiguranță oricărei afaceri.

„Este de neînțeles cum Consiliul Concurenței afirmă simultan că nu a identificat un cartel, dar că ROBOR a fost manipulat. Reamintim că, în acest moment, rata inflației în România este de aproape 11%, în timp ce ROBOR se situează la aproximativ 6%, cu mult sub inflație. Acuzele formulate ignoră fundamental logica economică și contextul macroeconomic: România înregistrează cea mai mare rată a inflației din UE și cele mai severe deficite gemene (fiscal și de cont curent) din regiune”, spun autorii comunicatului.

Delegitimarea publică a sistemului bancar lovește direct în capacitatea statului de a se finanța, în costul creditului pentru companii și populație și în credibilitatea României față de investitori, agenții de rating și parteneri externi. Nicio companie, niciun loc de muncă și nici statul însuși nu au de câștigat dintr-un sistem bancar defensiv și subminat de incertitudine, se mai arată în document.

Concordia transmite ferm: scăderea costului finanțării nu se obține prin populism financiar și nici prin sancțiuni administrative care ignoră realitatea economică. Se obține prin disciplină fiscală, predictibilitate și dialog real între autorități, mediul de afaceri și sistemul financiar.

Înainte ca faptele să fie clarificate definitiv de instanțele juridice, mesajele publice care induc ideea unei vinovății certe riscă să creeze presiune publică și așteptări nerealiste. Solicităm autorităților relevante să dea dovadă de responsabilitate și să transmită mesaje publice care să limiteze inițiative populiste, care pot duce la confuzie și chiar pierderi financiare în rândul populației.

România are nevoie urgentă de consolidare fiscală, investiții și finanțare externă. Nu își permite ca propriile autorități să submineze încrederea în sistemul bancar. Facem apel la toate autoritățile relevante să prioritizeze dialogul constructiv și să restabilească încrederea în economia românească.”, conchid autorii comunicatului

Confederația Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești , având o contribuție de 30% din PIB și aproape jumătate de milion de angajați în peste 4.200 de companii mari și mici, cu capital românesc și străin