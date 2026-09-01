Una dintre cele mai cunoscute vedete ale Antenei 1 din ultimii ani schimbă televiziunea: „Pentru mine începe un nou capitol”

Cântărețul Pepe (Ionuț Nicolae Pascu) se alătură din această toamnă postului Kanal D.

Kanal D pregătește una dintre cele mai importante mutări ale noului sezon de televiziune: Pepe intră în echipa stației şi este gata să aducă publicului energia sa inepuizabilă şi bucuria de a face spectacol, se arată într-un comunicat de presă al televiziunii.



Venirea la Kanal D marchează un nou capitol important în parcursul profesional al acestui performer al scenei şi micului ecran, care va avea ocazia să își pună în valoare calitățile de showman, se mai arată în comunicat.

Foto: Pepe/Facebook

„Sunt foarte bucuros să vă anunț că, de acum, fac parte din echipa Kanal D, alături de care îmi doresc să construiesc proiecte interesante pentru public. Pentru mine începe un nou capitol profesional. Îmi place să îi fac pe oameni să se simtă bine, să râdă, să se bucure de viață şi să uite de grijile zilnice, iar asta îmi doresc să aduc și în casele telespectatorilor Kanal D. Și vă promit că urmează surprize frumoase!”, a declarat Pepe.

De-a lungul carierei sale îndelungate în televiziune, numele lui Pepe s-a legat de numeroase producții de succes. A fost prezentator al unor show-uri precum „Te cunosc de undeva”, „Splash! Vedete la apă”, dar și membru al juriului „Next Star”. În cadrul show-ului „Te cunosc de undeva” a fost și concurent, impresionând prin talentul actoricesc, calitățile vocale și capacitatea extraordinară de a intra în pielea celor mai diverse personaje.