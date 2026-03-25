Una dintre cele mai importante actrițe de la Hollywood: „Am descoperit sexul ocazional la 50 de ani, am fost cu un tânăr de 26 de ani și a fost fantastic”

După o viață petrecută ca mamă singură, având grijă de cei doi copii ai săi, actrița sud-africană Charlize Theron, spune într-un interviu că, la aproape cincizeci de ani, și-a redescoperit sexualitatea, pe care o trăiește acum într-un mod mai liber și mai conștient, scrie site-ul italian FanPage.it.

Intervievată în podcastul „Call Her Daddy”, actrița a trecut în revistă momentele importante din viața sa, de la maternitate până la redescoperirea sexului ocazional la vârsta adultă. Un lucru care înainte era departe de modul ei de a gândi și, mai ales, de stilul ei de viață: „Probabil că am avut doar trei aventuri ocazionale în toată viața mea. Ar fi trebuit să o fac mai des la douăzeci de ani”, a glumit ea. Apoi a mărturisit că recent s-a culcat cu un tânăr de 26 de ani: „A fost cu adevărat incredibil și este ceva ce nu mai făcusem niciodată”.

Actrița a explicat apoi că nu a luat niciodată în considerare acest tip de relații, având în vedere că a avut legături serioase. „Apoi am avut copii”, a spus ea. Și a mai adăugat: „Ce mamă singură are timp pentru întâlniri? Să se radă, să se epileze și să se machieze? Gândul meu este: am doi copii de dus la școală”.

Charlize Theron a adoptat doi copii: Jackson, primul ei fiu, a fost adoptat când avea doar câteva luni și s-a născut în 2012, în timp ce August este o fetiță afro-americană adoptată în 2015.