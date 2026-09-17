Una dintre cele mai importante platforme de streaming, prezentă și în România, în pericol să fie închisă

Platforma de streaming de filme și seriale SkyShowtime ar putea fi închisă, în condițiile în care acționarii au început o analiză a opțiunilor strategice pentru aceasta, relatează PaginadeMedia, citând Variety.

Potrivit sursei citate, una dintre opțiunile luate în calcul este închiderea.

Platforma este disponibilă și în România, alături de alte 21 de piețe europene.

SkyShowtime a fost lansată în 2022 și este deținută de Comcast şi Paramount Skydance.

„Serviciul continuă să funcţioneze normal pentru clienţi şi parteneri, iar fiecare rol continuă să rămână neschimbat în acest moment”, se arată în mesajul transmis angajaţilor. Conducerea le-a cerut acestora să continue activitatea şi să menţină ritmul operaţional al companiei în 2027, mai scrie PaginadeMedia.