Una dintre cele mai populare emisiuni de la PRO TV se întoarce cu un nou sezon. „N-o să mint, mai mergea o săptămână de vacanță!”

Emisiunea Vorbește Lumea! revine de luni, 24 august, în grila de dimineață a postului.

„Vacanța a luat sfârșit! Emisiunea care transformă fiecare dimineață într-o adevărată sărbătoare revine cu un nou sezon începând de luni, 24 august! Prezentatorii Lili Sandu, Shurubel și Bogdan Ciudoiu sunt mai pregătiți ca oricând să aducă buna dispoziție în casele românilor în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 10:30, la PRO TV”, se arată într-un comunicat de presă al televiziunii.

„De fiecare dată când începe un nou sezon de Vorbește Lumea am sentimentul că ne întoarcem acasă. Și poate că anul acesta sentimentul este și mai puternic, pentru că venim după un an important pentru noi și după o vară în care ne-am încărcat bateriile și sincer ni s a făcut dor de întâlnirea cu cei de acasă. Îmi place foarte mult că, deși emisiunea are deja o istorie de 11 ani, reușim să păstrăm senzația de nou. Avem aceeași energie, aceeași chimie și aceeași bucurie de a fi împreună. Iar faptul că intrăm în fiecare dimineață în casele oamenilor este pentru mine un lucru pe care nu îl iau niciodată de-a gata”, a transmis Lili Sandu.

„A fost bine, s-a dormit, s-a călătorit prin lume și acum pregătim un nou sezon”

Un alt prezentator, Bogdan Ciudoiu, recunoaște: „N-o să mint, mai mergea o săptămână de vacanță! A fost bine, s-a dormit, s-a călătorit prin lume și acum pregătim un nou sezon, dar pentru noi asta nu înseamnă doar revenirea în platou. Înseamnă o nouă șansă să facem lucrurile mai bine, e o nouă provocare și încă o ocazie să demonstrăm că energia unei emisiuni vine, înainte de toate, din oamenii care o fac. Echipă, specialiști, cântăreți, super invitați, toți suntem gata! Ne vedem la

televizor din 24 August!”.

Emisiunea e difuzată de luni-vineri, de la 10.30.