Una dintre companiile vedetă din AI-ul european a atras 800 milioane euro finanțare pentru a se extinde

Mistral AI, una dintre puținele companii europene foarte mari din domeniul inteligenței artificiale, a obținut un împrumut de 830 milioane euro de la un consorțiu format din șapte bănci și va investi banii în procesoare de top de la Nvidia.

Banii vor fi folosiți pentru echiparea primului centru de date Mistral AI din Bruyères-le-Châtel (Franța), centru ale cărui operațiuni vor începe spre sfârșitul verii, scrie Reuters.

La fel precum alți jucători din domeniul inteligenței artificiale, startup-ul francez apelează la piețele de obligațiuni pentru a-și finanța creșterea.

Lucrările au început în februarie 2025, iar centrul francez de date va avea o putere de 44 MW și va fi echipat cu 13.800 de cipuri AI Nvidia de top seria GB300. Centrul se află în comuna Bruyères-le-Châtel, la 30 km de Paris, în regiunea Île-de-France.

Mistral AI a ajuns să fie evaluată la 12 miliarde euro în 2025, după o rundă de finanțare în valoare de 1,7 miliarde euro la care a participat și ASML, companie olandeză care fabrică aparatură super-sofisticată pentru producția de procesoare.

Compania intenționează să asigure o capacitate totală de 200 MW putere de calcul pentru aplicații de inteligență artificială în Europa, până la finalul anului 2027.

Luna trecută, Mistral AI a anunțat o investiție de 1,2 miliarde de euro într-un centru de date din Suedia, centru care va ajunge la capacitatea de 23 MW putere de calcul și va deveni operațional anul viitor. Acest centru scandinav de date ar putea să genereze venituri de peste două miliarde de euro în următorii cinci ani, estima compania.