Una dintre legendele fotbalului japonez a semnat un nou contract la 58 de ani: „Promit că voi da tot ce am”

Legendarul fotbalist japonez Kazuyoshi Miura, acum în vârstă de 58 de ani, a semnat un nou contract de împrumut cu formația Fukushima United, din a treia divizie profesionistă, ceea ce înseamnă că se va pregăti pentru al 41-lea său sezon ca fotbalist profesionist, relatează Reuters.

Contractul înseamnă totodată că Miura, cunoscut în Japonia drept „Regele Kazu”, va evolua pentru prima oară după cinci ani în una dintre primele trei divizii ale fotbalului japonez.

„Pasiunea mea pentru fotbal nu s-a schimbat, indiferent de vârsta pe care o am”, a declarat Miura, care va împlini 59 de ani în februarie.

„Sunt foarte recunoscător că mi s-a oferit această oportunitate. Promit că voi da pe teren tot ce am pentru a contribui” la succesul echipei, a adăugat el.

„Haideți să facem istorie împreună”, a subliniat Miura.

Fotbalistul a marcat peste 50 de goluri pentru echipa națională a Japoniei

Atacantul, care și-a început cariera profesionistă la clubul brazilian Santos în 1986, a evoluat de-a lungul carierei sale și la mai multe cluburi europene, în Italia (Genoa), Croația (Dinamo Zagreb) și Portugalia (Oliveirense).

Acesta va fi al patrulea său împrumut din 2022 încoace de la echipa Yokohama FC, din J2 League.

În sezonul trecut, Miura nu a reușit să marcheze niciun gol, jucând în total 69 de minute în șapte meciuri pentru clubul de ligă a patra Atletico Suzuka. Noul împrumut vine după ce echipa sa anterioară a retrogradat în ligile regionale ale Japoniei.

Miura a înscris 55 de goluri în 89 de selecții pentru Japonia după debutul său din 1990, însă a fost exclus în mod controversat din lotul pentru prima participare a naționalei nipone la Cupa Mondială, în 1998. El și-a anunțat retragerea de la echipa națională doi ani mai târziu.