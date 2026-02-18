Una dintre marile companii din domeniul AI renunță la ideea de a integra reclame în răspunsurile date de chatbot: „Utilizatorul ar pune totul la îndoială”

Mai multe companii AI testează integrarea reclamelor în răspunsurile date de chatboți, în ideea de a face bani și de pe urma userilor care nu plătesc abonament. Compania Perplexity renunță însă la publicitate, explicând că aceasta ar putea eroda încrederea celor care folosesc aplicația.

Compania din San Francisco, evaluată la 18 miliarde dolari, a fost una dintre primele firme de AI generativ care au introdus reclame în 2024, testând afișarea unor răspunsuri sponsorizate, sub răspunsurile chatbotului

Însă compania a început de la final de 2025 să elimine treptat reclamele, scrie Financial Times.

„Problema cu reclamele este că utilizatorul începe să pună la îndoială totul, motiv pentru care nu vedem acest lucru ca fiind o direcție profitabilă în acest moment”, spune un director al companiei. Executivul a adăugat că un user trebuie să fie convins că primește de la chatbot cele mai bune răspunsuri, pentru a continua să-l folosească.

Reclamele de pe Perplexity erau etichetate, iar compania a susținut că acestea nu influențau în vreun fel răspunsurile chatbotului.

Perplexity obține mare parte din venituri prin abonamente plătite, prețurile pentru cele două nivele fiind de 20 dolari, respectiv 200 de dolari/lună. Șefii companiei susțin că numărul de useri trece de 100 milioane.

OpenAI și Google testează diferite moduri de a integra reclame în produsele AI gratuite.