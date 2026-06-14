Unde a „dispărut” guvernatorul Băncii Rusiei?

Programările ei au fost anulate și nu a mai fost văzută în public de peste o săptămână. Misterul din jurul locului unde se află Elvira Nabiullina (60 de ani), guvernatoarea Băncii Centrale a Rusiei, se adâncește.

Absența ei de la mai multe evenimente importante a fost foarte remarcată: pe 4 iunie, de exemplu, numele ei a fost brusc eliminat de pe lista vorbitorilor de la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF), scrie presa elenă.

Nabiullina a ratat, de asemenea,participarea la o expoziție la Moscova și la o conferință a Asociației Naționale a Pieței de Valori Mobiliare din 9 iunie.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări economice, te poți abona aici:

Ceea ce a alimentat speculațiile a fost absența lui Nabiullina de la o întâlnire a unor economiști de top cu președintele Putin, pe 10 iunie. Întâlnirea s-a concentrat pe inflație și ratele dobânzilor – adică, principalele probleme ale băncii centrale.

Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat că Nabiullina era pur și simplu bolnavă. „Oamenii se îmbolnăvesc uneori – nu este nimic neobișnuit în asta”, a spus Peskov , urându-i doar „sănătate și putere”.

Instituțiile de presă ale opoziției vorbesc însă despre arest la domiciliu.

Dmitri Skorobutov, fost redactor-șef al televiziunii de stat ruse, care trăiește în exil în Elveția, susține într-un videoclip pe YouTube că șeful băncii centrale este practic în arest la domiciliu.

Speculațiile s-au intensificat după o confruntare aprinsă cu Vladimir Putin

După cum susține Skorobutov, speculațiile s-au intensificat după o confruntare aprinsă cu Vladimir Putin la sfârșitul lunii mai sau începutul lunii iunie.

În timpul acestei întâlniri, Nabiullina ar fi transmis un ultimatum președintelui rus: va demisiona dacă Putin va declara mobilizarea deplină pentru nevoile războiului din Ucraina.

Canalul de Telegram „Mozhem Obyasbit” sugerează că absența lui Nabiullina ar putea fi o formă de protest împotriva politicii de război a Kremlinului.

Deși fostă confidentă apropiată a președintelui rus, Nabiullina se pare că ia în considerare demisia și părăsirea țării. Mandatul ei se încheie în 2027.

„Mozhem Obyasbit” citează surse din cadrul Băncii Centrale care susțin că Nabiullina i-a spus clar lui Putin că își va continua funcția doar în anumite condiții: în cazul unei mobilizări complete și al închiderii frontierelor, ea nu va mai fi dispusă să își îndeplinească atribuțiile.

Boala „diplomatică”

Potrivit surselor din opoziție, Nabiullina suferea de o boală „diplomatică”. Ea îl informase pe președintele Putin despre planurile sale, apoi „s-a îmbolnăvit diplomatic” și așteaptă acum răspunsul acestuia.

„În cazul în care se declară mobilizarea completă, demisia lui Nabiullina și posibila plecare din Rusia ar putea fi interpretate ca o «lipsă de loialitate»”, susține canalul Mozhem Obyasbit.

Nu este prima dată când în Rusia apar speculații cu privire la sănătatea înalților oficiali atunci când aceștia sunt supuși presiunilor politice. În trecut au existat zvonuri că Nabiullina ar fi fost spitalizată.

Elvira Nabiullina urmează să apară din nou la o conferință economică a Băncii Centrale a Rusiei cel târziu la începutul lunii iulie . Rămâne de văzut dacă boala „diplomatică” a guvernatorului Băncii Centrale a Rusiei va fi tratată.

Fisuri în economie

La aproape patru ani și jumătate de la începerea războiului din Ucraina, fisurile din economia rusă devin evidente.

Și asta nu se întâmplă doar pentru că ucrainenii au lansat recent atacuri aeriene repetate cu drone de rază lungă și medie de acțiune împotriva centrului instalațiilor petroliere rusești.

Într-un raport publicat joia trecută de Institutul Kiel pentru Economia Mondială în colaborare cu Institutul Stockholm pentru Economie de Tranziție, autorii ambelor instituții de cercetare confirmă numeroase slăbiciuni ale economiei Rusiei.

Una dintre numeroasele concluzii ale raportului este că economia Rusiei prezintă „semne clare de epuizare” după mai bine de patru ani de război, așa cum se arată în analiza intitulată „Sfârșitul jocului: Economia de război a Rusiei își atinge limitele”.

Conform raportului, faza actuală a războiului a dat indicii tot mai evidente că economia Rusiei a ajuns în „stadiul final”.

Deși economia rusă s-a dovedit inițial destul de rezistentă în primii ani ai războiului din Ucraina, rezervele fiscale ale statului sunt acum „practic epuizate”, susține Moritz Schulerik, președintele Institutului Kiel.

Veniturile din petrol și gaze sunt forța motrice a lui Putin în spatele războiului din Ucraina – dar acestea au scăzut brusc în 2026. În primul trimestru, acestea au scăzut cu 45% față de aceeași perioadă a anului trecut, conchide analiza celor două institute de cercetare economică.

„Activele lichide ale fondului suveran rus au scăzut de la 6,5% din PIB la începutul războiului la doar 1,8% în aprilie 2026”, se arată în raport, argumentând că acest lucru a „slăbit semnificativ” fundamentele economice ale Rusiei și că creșterea economică a Rusiei a stagnat în mare parte. În același timp, „prețurile mai mari ale petrolului rezultate în urma Războiului din Golf vor avea probabil doar efecte fiscale pozitive temporare”, spune Sularik.

Cheltuieli de apărare

Conform site-ului Trading Economics, cheltuielile militare ale Rusiei au crescut la peste 190 de miliarde de dolari anul trecut. În 2024, însă, acestea au fost estimate la aproximativ 149 de miliarde de dolari.

În timp ce cheltuielile militare ale Rusiei sunt în creștere, deficitul bugetului de stat al Rusiei a crescut brusc în primul trimestru al acestui an.

Conform unui raport al Institutelor din Kiel și Stockholm, aceasta înseamnă că limita deficitului bugetar care fusese bugetată pentru întregul an calendaristic 2026 a fost deja atinsă.