„Uneori dăm dovadă de o ipocrizie greu de digerat”. Ce spune despre manele tânăra DJ din România care mixează muzică la mari festivaluri din Europa

O tânără de 27 de ani din România, cu numele de scenă ostentativ „DJ MĂ-TA”, a fost invitată să pună muzică la festivalul Sziget 2026 din Ungaria. Ascensiunea tinerei DJ-ițe către marile festivaluri muzicale din Europa a fost fulgerătoare. În urmă cu doi ani, fata a început să posteze online mixuri muzicale făcute în joacă, cu scopul de a-i face pe oameni să râdă. Într-un interviu pentru publicul HotNews, artista vorbește despre începuturile proiectului, prejudecățile din jurul manelelor, muzica făcut cu AI și ce înseamnă independența în industria muzicală .

„Un personaj care nu se ia în serios, care mixează ce vrea, cum vrea, și spune lucrurilor pe față. Deși nu a fost intenția mea inițial, cred că DJ MĂ-TA e gura de aer de care România avea nevoie”, așa se descrie tânăra de 27 de ani, care nu vrea să-și facă public numele ei real.

A început în 2024 și a atras rapid atenția publicului, iar combinațiile dintre muzica balcanică, manele și electro i-au transformat inițiativa într-un proiect cu identitate proprie.

A pus muzică la cele mai mari festivaluri din România, de la Electric Castle la UNTOLD, are o comunitate de aproape 50.000 de urmăritori în online, iar pe 15 august a fost invitată să pună muzică la Sziget (Ungaria), unul dintre cele mai mari festivaluri din Europa, alături de nume celebre precum Florence + The Machine, Twenty One Pilots, Lewis Capaldi sau Bring Me The Horizon.

„Am folosit ultimii noștri bani ca să plecăm din România”

Tânăra s-a născut în București, oraș unde a locuit până la vârsta de 18 ani. Aici, în școala generală, a studiat vioara timp de opt ani. „Mi s-a băgat pe gât numai muzică clasică, ceea ce, da, îți formează urechea și abilitățile, dar nu consider că e un mod constructiv de a face un copil să îndrăgească acea activitate”, povestește ea.

La 18 ani a plecat în UK, alături de mama ei, unde spune că și-a reconstruit viața de la zero în Londra. „Am simțit că nu mai pot sta în România, că nu am destule oportunități pe plan profesional și creativ, plus că financiar familia mea era la pământ. Am folosit ultimii noștri bani ca să plecăm.”

A studiat producție de televiziune în capitala Marii Britanii, iar ulterior a făcut un master în marketing. „Faptul că am studiat într-un campus de film și arte m-a inspirat foarte mult și am legat multe prietenii acolo, inclusiv cu mulți muzicieni. De fiecare dată când stăteam cu ei mă gândeam că nu aș putea niciodată să fac ce fac ei, că e prea complicat”, mărturisește tânăra care era și producător la o televiziune foarte mare din oraș. „Am avut norocul să fac fix ce mi-am dorit la momentul acela.”

De ce și-a ales numele de scenă „DJ MA-TA”

Drumul spre cariera de DJ a început cu o petrecere de corporație, unde DJ-ul de acolo nu punea muzică foarte bine, așa că tânăra s-a gândit că ar putea face și ea asta. A primit cadou o consolă de Crăciun și a început să mixeze piese pe care le asculta în timpul liber, în încercarea de a găsi combinații amuzante.

Inițial a fost o glumă, iar obiectivul era să-i facă pe oameni să râdă, însă, pe parcurs, a realizat că există mult potențial în partea balcanică (manele și muzică lăutărească), așa cum zice. „Ritmurile balcanice merg foarte bine în multe combinații: techno, drum and bass, jungle etc., care prind foarte bine nu doar la publicul român sau balcanic, ci și la publicul internațional, care e deschis către stiluri mai nonconformiste.”

A început să posteze în online în 2024 și susține cum partea tehnică nu e greu de învățat, ci mai dificil este să menții energia, să-ți alegi corect piesele și să-ți dai seama când ceva e corect din punct de vedere tehnic, dar nu sună bine în realitate.

Legat de numele de scenă ales și dacă au existat oameni care l-au considerat ofensator, spune că povestea este simplă și a început în bucătărie, când fuma o țigară și se gândea la cel mai stupid nume de scenă pe care îl poate avea. „Un fel de middle finger față de cum „ar trebui făcute lucrurile”.

Mi-a trecut prin cap „DJ MĂ-TA”, am zis „perfect, nimeni nu o să ia în serios asta” și am creat pagina. Și da, unii oameni îl consideră ofensator. Și mie mi-e rușine uneori, mai vin curieri să-mi lase pachete trimise pe „DJ MĂ-TA” și îmi cer scuze, să nu o ia personal.”

„Adevărul e că la nunți ne rupem pe George Enescu, nu?”

DJ MĂ-TA pe scenă. FOTO: Arhiva personală

DJ MĂ-TA mixează manele și este de părere că majoritatea românilor le ascultă fie direct, fie pe ascuns.

„De ce nu manele? Adevărul e că la nunți ne rupem pe George Enescu, nu? Societatea românească e alcătuită din mai multe straturi sociale, iar consensul ăla al românilor „culți” cum că „manelele-s pentru proști” mi se pare o prejudecată destul de comodă. Majoritatea manelelor sunt cântate de rromi, iar genul ăsta muzical a fost multă vreme asociat direct cu această parte a populației, o parte pe care știm bine că mulți români o privesc de sus”, după cum adaugă.

Tânăra crede că până în 2026 am avut destul timp să recunoaștem că maneaua își are rostul în societate, ca orice alt gen muzical.

„Abilitățile vocale și instrumentale ale multor cântăreți de manele ar pune la punct mulți „elitiști” din alte zone muzicale. Pe lângă asta, se aduce des în discuție faptul că manelele au versuri misogine. Dar de ce facem diferența asta doar când vine vorba de manele? La începutul anilor 2000, când aveam piese rap pe bandă rulantă despre cum femeile sunt niște cârpe, nimeni nu a zis nimic. În trapul de după 2016, la fel. Ca femeie, nu-mi plac subiectele de genul ăsta în nicio compoziție muzicală, indiferent de gen, și evit să pun piese de acest fel în seturile mele, dar voiam doar să subliniez dublul standard”, continuă artista.

Legat de faptul că manelele continuă să stârnească dezbateri în societate și ce spune asta despre noi, ca români, tânăra aduce în vedere momentul în care cei de la Coldplay l-au invitat pe scenă pe Babasha.

„A trebuit să vină o trupă internațională să ne arate că putem să ne apreciem propriii artiști, chiar dacă nouă nu ne convine stilul lor. Uneori dăm dovadă de o ipocrizie greu de digerat. Nu cred că problema e subiectul piesei. Cred că problema e cine ține microfonul.”

„Chiar cred că publicul român e deschis către genuri mai riscante”

Primul eveniment la care a fost chemată să pună muzică a fost o petrecere din București, la patru luni după ce a început să posteze, eveniment unde au venit în jur de 200 de oameni. La scurt timp după, Electric Castle au invitat-o să facă parte din lineup.

„A fost un șoc pentru mine, a fost primul festival care m-a bookuit. După asta au urmat și restul.”

Ea vorbește și despre faptul că publicul ei este format din cei deschiși să descopere și altceva pe piața românească decât ce se promovează acum.

„Avem aceleași line-up-uri de ani de zile. Hai să ne uităm puțin la line-up-urile din străinătate și să ne inspirăm de acolo. Chiar cred că publicul român e deschis către genuri mai riscante, deschis să descopere că poate să se bucure de manele, techno și rock în decursul unei ore și să treacă prin toate stările de energie.”

„Pregătesc ceva care să reprezinte cât mai bine ce poate ieși din România”

Pe 15 august, DJ MĂ-TA va pune muzică la Sziget Festival, unul dintre cele mai mari festivaluri din Europa. Când a primit invitația, spune că a fost pur și simplu uluită.

„Nu cred în manifestare, dar uneori mi se întâmplă niște chestii care pur și simplu îmi confirmă că poate chiar există conceptul ăsta. Vorbeam cu managerul meu, cu câteva zile înainte să primesc invitația, și îi spuneam: „ce tare ar fi să merg la Sziget”.

Două zile mai târziu am primit mail de la ei. Am crezut că mă ia cineva la mișto. Pur și simplu m-am trezit cu booking-ul ăsta în mail și am zis că nu e posibil. Fără nicio pilă, fără să cunosc pe cineva acolo, pur și simplu m-au găsit online și m-au chemat”, spune ea.

Tânăra își dorește să se extindă și pe plan internațional și spune cum deja lucrează în direcția asta. Ea crede că este posibil, deoarece vede o deschidere din partea publicului. Abia ce a revenit de la un show din Bulgaria, cu Zabranena Muzika, un colectiv similar cu proiectul ei. Aici s-a bucurat de aprecierea oamenilor, la fel cum s-a bucurat și în Moldova, unde a mixat anul trecut.

„Sper să văd aceeași deschidere și la Sziget și să continuăm acest proiect pe zona internațională. Până la urmă, proiectul acesta este despre comunitate. Acum un an am creat un colectiv muzical pe nume „RUP”, unde organizăm petreceri în zona techno-balcanică. A avut evenimente în mai multe orașe din țară și recepția a fost foarte bună din partea publicului. Am avut local acts, dar și oameni din afara țării. Vreau să construim ceva pe lungă durată, să găsim talente noi și să punem mai mulți oameni în față.”

FOTO: Arhiva personală

„Sunt foarte mândră că am rămas independentă”

DJ MĂ-TA se întreține la ora actuală doar din muzică, proiectul RUP și deal-urile pe care le are cu diferite branduri.

„Sunt foarte mândră că am rămas independentă. Am văzut prea multe exemple de artiști care au rămas blocați din cauza managementului lor și a contractelor, de multe ori abuzive, pe care le-au semnat. Nu e vina lor, de multe ori li se vinde o idee care nu corespunde cu realitatea”, își explică artista alegerea.

„Nu pot ignora lucrurile care ne afectează pe toți”

Pe lângă muzică, DJ MĂ-TA este și o persoană vocală în mediul virtual și crede că e extrem de important să vorbim despre problemele presante din societate. „Mă refer la probleme cum ar fi politica și nedreptățile, nu doar certuri de pe TikTok și drame fără sens pe care toată lumea le va uita într-o săptămână”.

În același timp, vorbește și despre cum știe că dacă ar tăcea din gură ar avea mai multă stabilitate, însă, precizează cum proiectul ei nu a fost niciodată despre confort.

„Pe lângă asta, simt că social media ne-a făcut să fim ca niște roboței, să spunem doar ce e „safe”, nu neapărat ceea ce e real. Am fi nimeni fără comunitățile noastre, trebuie să le oferim ceva înapoi.”

„Spiritul uman nu poate fi înlocuit de AI”

Tânăra a avut opinii puternice cu privire la muzica făcut cu IA. „Cred cu tărie că spiritul uman nu poate fi înlocuit de AI. Nimeni nu se naște muzician sau artist. Talentul ăsta nu e dat, e ceva ce obții după ani de muncă, încercări și greșeli. […] Mi-am dat seama că, la fel ca în cazul muzicii comerciale, al muzicii făcute pentru ascultare pasivă, aceste lucruri nu contează pentru publicul larg. E ok, e un produs pentru consum de masă, dar nu va fi niciodată ceva de valoare și, după părerea mea, nu e ceva care va rezista testului timpului.”

Mai mult, ea susține cum producătorii, dar și consumatorii, au pierdut odată cu răspândirea acestui trend al muzicii făcute cu IA. „Adevărații câștigători sunt casele de discuri, platformele de streaming și companiile de IA care fac bani din asta. Costul cultural cade pe umerii publicului, care e hrănit cu forța cu conținut de proastă calitate.”

„Când ai ceva diferit de spus, asta vine la pachet cu critici”

Din experiența ei în domeniul muzical, DJ MĂ-TA crede că azi ai cele mai multe instrumente la îndemână să-ți creezi orice proiect vrei tu, de la Instagram și YouTube și până la TikTok.

„Trebuie pur și simplu să ai o idee. Nu mai ai nevoie de un intermediar, un record label sau un manager la început pentru a-ți construi un nume. Sfatul meu pentru oricine începe acum e să o facă pur și simplu, e timp destul să perfecționezi mai târziu.

Am citit acum câteva zile o postare care spunea ceva de genul: „toată lumea se îmbracă acum ca Lady Gaga, dar Lady Gaga e cine e pentru că a fost singura care se îmbrăca așa pe vremea aceea”.

Spune că cea mai importantă lecție pe care a învățat-o este să aibă încredere în ceea ce face.

„Trebuie să ai încredere în instinctul tău, pentru că de cele mai multe ori e corect. Nu ai nevoie să ceri voie, așa se schimbă status quo-ul. Ce fac eu nu a fost niciodată convențional și nici nu vreau să fie.”

În cele din urmă, cu privire la viitor, DJ MĂ-TA susține că urăște senzația de disperare în deciziile pe care le ia și cum multă vreme presiunea din social media a făcut-o să simtă că trebuie să posteze ceva pentru a mulțumi algoritmul sau publicul, ceea ce însemna că trebuie să rămână în zona sigură, lucru pe care nu și-l dorește.

„Vreau ca acest proiect să evolueze dincolo de forma lui actuală, într-un fel care să simtă autentic pentru spiritul balcanic, dar și pentru ce-mi place mie să mixez și să produc”, explică ea.