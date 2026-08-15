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Life

„Uneori dăm dovadă de o ipocrizie greu de digerat”. Ce spune despre manele tânăra DJ din România care mixează muzică la mari festivaluri din Europa

Ana Tepșanu
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O tânără de 27 de ani din România, cu numele de scenă ostentativ „DJ MĂ-TA”, a fost invitată să pună muzică la festivalul Sziget 2026 din Ungaria. Ascensiunea tinerei DJ-ițe către marile festivaluri muzicale din Europa a fost fulgerătoare. În urmă cu doi ani, fata a început să posteze online mixuri muzicale făcute în joacă, cu scopul de a-i face pe oameni să râdă. Într-un interviu pentru publicul HotNews, artista vorbește despre începuturile proiectului, prejudecățile din jurul manelelor, muzica făcut cu AI și ce înseamnă independența în industria muzicală.

  • Ce spune despre manele: „Adevărul e că la nunți ne rupem pe George Enescu, nu?”
  • Despre muzica făcută cu AI: „Cred cu tărie că spiritul uman nu poate fi înlocuit”.
  • Cea mai importantă lecție pe care a învățat-o: „Când ai ceva diferit de spus, asta vine la pachet cu critici”.