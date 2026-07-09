UniCredit se apropie de preluarea Commerzbank, iar lupta intră în faza decisivă

Grupul italian UniCredit se apropie de preluarea Commerzbank, după ce a anunţat că deţine în prezent 48% din acţiunile băncii germane, în cadrul ofertei ostile evaluate la aproximativ 45 de miliarde de euro. Astfel, una dintre cele mai disputate bătălii bancare din Europa din ultimele decenii pare să intre în etapa finală, transmite Reuters, peluat de news.ro.

UniCredit, condusă din 2021 de directorul general Andrea Orcel, şi-a construit treptat participaţia în Commerzbank începând din septembrie 2024, declanşând un conflict de aproape doi ani între a doua mare bancă din Italia şi a doua mare bancă din Germania.

Commerzbank a reacţionat afirmând că mai puţin de 2% dintre investitorii de retail şi instituţionali şi-au oferit acţiunile în cadrul ofertei, majoritatea provenind de la bănci şi entităţi apropiate UniCredit, ceea ce demonstrează, în opinia conducerii germane, „atractivitatea redusă” a preţului oferit.

Cu toate acestea, UniCredit şi Andrea Orcel câştigă teren, iar inclusiv unii critici admit că preluarea pare din ce în ce mai greu de oprit.

Premierul landului german Hessa, Boris Rhein, unde se află sediul Commerzbank, a cerut celor două instituţii să înceapă negocieri directe.

”Prioritatea este acum găsirea unui teren comun şi iniţierea unui dialog constructiv la cel mai înalt nivel de conducere”, a transmis acesta.

Toată atenţia este îndreptată acum către următoarea mutare a lui Andrea Orcel. Printre opţiunile analizate se numără transformarea unor contracte de tip swap pentru a ajunge la o participaţie de 59%, cumpărarea de acţiuni de pe piaţă după obţinerea aprobărilor de reglementare sau reluarea negocierilor directe cu conducerea Commerzbank.

Deşi ambele părţi susţin că sunt dispuse la discuţii, până în prezent nu au reuşit să ajungă la un acord.

Pentru a impune o fuziune completă, UniCredit ar avea nevoie de o participaţie de cel puţin 75%. Totuşi, statul german deţine încă aproximativ 12% din Commerzbank, ceea ce înseamnă că banca italiană ar trebui să gestioneze şi opoziţia guvernului de la Berlin, precum şi pe cea a altor acţionari minoritari.

Conducerea Commerzbank, care a încercat luni de zile să păstreze independenţa instituţiei, insistă acum că acţionarii merită o primă mai mare pentru a accepta oferta.

Unii investitori spun că ar fi dispuşi să-şi vândă acţiunile dacă UniCredit ar majora preţul la 45-47 de euro pe acţiune, faţă de oferta actuală, situată sub 40 de euro.

Andrea Orcel estimează că Banca Centrală Europeană va concluziona în curând că UniCredit exercită deja control de facto asupra Commerzbank. Totuşi, obţinerea acestui statut înainte de depăşirea pragului de 50% ar presupune cerinţe suplimentare de capital pentru banca italiană.

Depăşirea pragului de 50% este importantă şi pentru că ar permite UniCredit să desemneze jumătate dintre membrii Consiliului de Supraveghere al Commerzbank.

Analiştii Citi consideră că este tot mai probabil ca UniCredit să fie nevoită să consolideze contabil Commerzbank după finalizarea ofertei şi aprobarea BCE.

Cu toate acestea, obstacolele rămân importante. Consolidarea sectorului bancar italian limitează capacitatea financiară a UniCredit de a participa şi la alte tranzacţii importante pe piaţa internă, iar opoziţia autorităţilor germane ar putea întârzia procesul prin proceduri administrative şi de reglementare.

Experţii avertizează că, dacă Andrea Orcel nu reuşeşte să convingă conducerea Commerzbank şi guvernul german să negocieze, UniCredit s-ar putea trezi în situaţia de a controla majoritatea acţiunilor fără a putea finaliza fuziunea dorită.