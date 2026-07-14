Uniunea Europeană cumpără cantități record de GNL rusesc chiar înainte de intrarea în vigoare a interdicțiilor

Uniunea Europeană se pregătește să interzică importurile de gaz natural lichefiat (GNL) rusesc începând cu 1 ianuarie 2027. Cu toate acestea, cu doar câteva luni înainte de implementarea măsurii, țările europene cumpără mai mult GNL rusesc ca niciodată.

Conform datelor firmei de analiză Kpler, prezentate de Financial Times, și citate de presa elenă, importurile de la Yamal LNG, cea mai mare unitate de producție de GNL din Rusia controlată de Novatek, s-au ridicat la 9,89 milioane de tone în prima jumătate a anului 2026, marcând o creștere de 18% față de aceeași perioadă a anului trecut și înregistrând un maxim istoric.

Europa a absorbit aproape toată producția

Datele arată că Europa a absorbit aproape întreaga producție a centralei siberiene, menținând practic în funcțiune una dintre cele mai importante instalații energetice ale Rusiei, în timp ce războiul din Ucraina intră în al cincilea an.

Conform estimărilor organizației de mediu Urgewald, țările europene ar fi putut plăti până la 6 miliarde de euro pentru aceste livrări.

Cei mai mari cumpărători au fost:Franța (3,6 milioane de tone), Belgia (2,9 milioane de tone) și Spania (2,7 milioane de tone)

Potrivit FT, exporturile Yamal către Europa au atins cele mai ridicate niveluri din 2021, Franța rămânând cel mai mare client al unității.

De ce continuă importurile?

Această situație se explică prin faptul că normele europene existente permit încă executarea contractelor pe termen lung pentru GNL-ul rusesc.

Interdicția importurilor pe baza contractelor pe termen lung va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, urmată mai târziu în același an de o interdicție completă a importurilor de gaze naturale rusești prin conducte.

În ciuda sancțiunilor, Europa rămâne o verigă cheie în lanțul de operare Yamal LNG.

Unitatea, situată în zona arctică a Rusiei, depinde de o mică flotă de nave-cisternă specializate pentru spargerea gheții (Arc7), care să le înlesnească drumul către porturile europene pentru a menține ritmul exporturilor.

În schimb, transportul de mărfuri către Asia prin Ruta Mării Nordului este mai lent și mai dificil din punct de vedere operațional.

Nu este o coincidență faptul că, în timp ce livrările către Europa au crescut la niveluri record, exporturile Yamal către Asia au scăzut cu 74% în prima jumătate a anului.

Sancțiunile schimbă fluxurile

Analiștii subliniază că multe companii de transport maritim, companii de asigurări și instituții financiare sunt acum mai precaute în ceea ce privește transportul de GNL rusesc către Asia, din cauza riscului tot mai mare de încălcare a sancțiunilor europene.

În același timp, petrolierele dedicate care deservesc Yamal continuă să se bazeze pe șantierele navale europene pentru reparații și asistență tehnică, demonstrând că, în ciuda sancțiunilor, infrastructura europeană rămâne crucială pentru funcționarea celui mai mare proiect GNL al Rusiei.