Universitatea Craiova intră pe fir! Căpitanul naționalei României e dorit de campioana Superligii

Nicolae Stanciu (33 de ani) este unul dintre cele mai atractive nume de pe piața transferurilor din Superliga.

Căpitanul echipei naționale ar putea reveni în România după despărțirea de Dalian Yingbo, iar în cursa pentru semnătura sa au apărut deja trei cluburi: FCSB, U Cluj și, mai nou, Universitatea Craiova.

Mihai Rotaru ar fi demarat discuțiile pentru transferul mijlocașului și pregătește o propunere concretă pentru perioada de după acțiunea echipei naționale.

Oltenii încearcă să alcătuiască un pachet financiar competitiv, format din salariu și bonusuri, care să se apropie de veniturile actuale ale lui Stanciu din China.

La Dalian Yingbo, internaționalul român ar încasa în jur de un milion de euro net pe sezon. Craiova ar putea direcționa inclusiv o parte din banii obținuți în urma participării în Conference League către eventualul transfer, informează gsp.ro.

Un alt element care ar putea cântări în tentativa oltenilor de a-l convinge pe Stanciu este relația sa cu Nicușor Bancu. Cei doi sunt colegi la echipa națională, iar Bancu este și căpitanul Universității Craiova.

Mihai Rotaru nu a dorit însă să confirme existența negocierilor. Întrebat despre situația lui Stanciu, finanțatorul clubului a răspuns scurt, conform sursei citate: „Nu discut astfel de subiecte”.

La rândul său, Nicolae Stanciu evită să ofere detalii despre viitoarea sa destinație. Mijlocașul a precizat că mai are contract cu formația chineză până la 31 decembrie și că Dalian Yingbo are în acest moment prima opțiune în privința sa.

„Sunt la națională, mai avem trei meciuri de disputat. Mai am contract până la 31 decembrie acolo, nu pot să vă dau detalii. Oamenii de acolo mă tratează incredibil, ei au prima opțiune”, a declarat Stanciu.