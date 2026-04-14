Unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți din România tocmai a devenit tată pentru a patra oară: „Astăzi Dumnezeu ne-a binecuvântat cu fetița noastră scumpă”

Cântărețul de muzică latino a anunțat în cea de-a doua zi de Paște că este din nou tată.

Ionuț Nicolae Pascu, alias Pepe, a făcut anunțul pe contul său de Instagram, acolo unde a și postat în cea de-a doua zi de Paște primele imagini cu fetița sa.

„Hristos a înviat! Astăzi Dumnezeu ne-a binecuvântat cu fetița noastră scumpă. Yasi, eroina mămică și Jessica la ea în brațe. Iubita noastră. Vă iubim și vă mulțumim mult de tot”, a transmis Pepe, într-un video postat pe contul său de Instagram.

În imagini, artistul este în culmea fericirii, iar camera o surprinde și pe micuța Jessica, în brațele mamei sale.

Pepe mai are un copil cu actuala sa soție și alți doi dintr-o căsnicie anterioară.