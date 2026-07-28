Unul dintre cei mai importanți actori italieni a împlinit 70 de ani: „Mă vedeam cu opt femei în același timp. În momentele dificile, consumam trei sticle de whisky”

„Locuiesc într-o casă de 700 de metri și am nevoie de trotinetă ca să mă deplasez. Copiii? Cele două mai mari nici măcar nu mă mai salută, pentru că le-am dezmoștenit”, spune actorul italian Luca Barbareschi la împlinirea a șapte decenii de viață, scrie ziarul italian Corriere della Sera.

„Am trăit intens, ca un mare egoist, fără să irosesc nicio zi. Protejat de o echipă de îngeri păzitori, pentru că unul singur n-ar fi fost de ajuns, când alergam cu motocicleta ca un nebun, într-o viață plină de sex, droguri și rock and roll. Sau când, înainte să arunc un tip pe geamul mașinii, nu mă întrebam dacă era campion la kung fu sau dacă avea un pistol încărcat. Am riscat mult și poate am păcătuit prin mândrie; trebuia să știu că răzbunarea vine mai devreme sau mai târziu pentru toți”, spune actorul în interviul acordat ziarului italian.

În interviu, acesta își revede viața și o parte dintre excese.

„Aveam o poftă sexuală de nestăpânit, făceam sex chiar și de trei ori pe zi. Eram frumos. Și totuși, când eram adolescent, mă simțeam foarte urât, cu nasul ăla mare, extrem de nesigur pe mine. „Mă vedeam cu 7 sau 8 femei în același timp. Eram un profesionist, țineam o listă pentru fiecare oraș: Paris, Londra, New York. Față de Patrizia, prima mea soție, am fost complet infidel. Și ea la fel, dar erau anii ’70.”

În același interviu, Barbareschi vorbește despre relația dificilă cu copiii săi, despre faptul că e singur. „Sunt autodistructiv, dispar zile întregi, supărat pe toată lumea. E greu să fii alături de cineva despre care nu știi ce-i trece prin cap și care riscă să-și facă rău. În momentele alea, îmi doresc să mor. Uneori beau trei sticle de whisky și conduc cu 180 pe oră”, spune acesta.

Barbareschi are cinci copii din două foste căsătorii.

Cine e Luca Barbareschi

Născut în 1956 la Montevideo, în Uruguay, dintr-un tată milanez și o mamă de origine ebraică, Barbareschi a devenit celebru pentru în rolul lui Mark Tomaso în filmul italian de groază din 1980, Cannibal Holocaust. Filmul a stârnit controverse din cauza violenței explicite și a scenelor realiste de crimă, despre care inițial s-a speculat că ar fi reale, deși, contrar zvonurilor, Deodato și producătorii filmului nu au fost niciodată acuzați de crimă. A apărut apoi în zeci de filme și producții de televiziune. De asemenea, a reprezentat Sardinia în Camera Deputaților din Italia între anii 2008 și 2014 din partea partidului lui Silvio Berlusconi, potrivit paginii de Wikipedia.

În calitate de supraviețuitor al abuzului sexual în copilărie, Barbareschi a militat pentru protecția victimelor pedofiliei. În acest scop, a înființat Fundația Luca Barbareschi și s-a implicat în adoptarea unei legi împotriva pedofiliei pe durata mandatului său parlamentar, potrivit aceleiași surse.