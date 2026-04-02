Unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de magazine din România dispare

Lanțul de magazine Hervis va dispărea în perioada următoare, după ce și-a schimbat proprietarul. Va funcționa sub alt nume, informează site-ul Economica.

Recent, utilizatorii aplicației Hervis au fost informați că începând cu data de 1 mai 2026 nu vor mai putea colecta puncte în contul de membru în urma altor aplicații. În plus, aplicația Hervis SportsClub nu va mai fi operațională după data de 31 mai.

Hervis are închiriate spații pentru 49 de magazine, dar cele ale căror contract de închiriere expiră vor fi închise, a scris recent Ziarul Financiar.

Lanț austriac

Hervis este un lanț austriac de magazine de articole sportive. Potrivit Wikipedia, În 1972, Grupul austriac Spar a achiziționat afacerea retailerului german de modă Hermann Visser. Numele Hervis este derivat din primele litere ale numelui și prenumelui său. Inițial au fost deschise două magazine universale specializate exclusiv în modă. Articolele sportive au fost adăugate ulterior la gama de produse. În anii 1980, a început implementarea conceptului de retail sportiv, combinând echipamentele sportive cu îmbrăcămintea sport și îmbrăcămintea sport pentru timpul liber.

În noiembrie 2025, grupul britanic Frasers Group a convenit să achiziționeze 78 de magazine de la lanțul austriac de articole sportive Hervis Sports, dintre care 29 în Ungaria și 49 în România.