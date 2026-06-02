„Uriașa fabrică chinezească” din Maroc care sperie Europa

Miliarde de investiții chineze transformă Marocul într-un centru de aprovizionare pentru industria sa auto, iar UE se teme că deschide astfel o „ușă din spate” pentru a intra în Europa.

În dealurile din afara Tangerului, unde până acum câțiva ani se întindeau terenuri agricole, se conturează unul dintre cele mai ambițioase planuri industriale ale Chinei în străinătate, notează presa elenă, citând FT.

Tanger Tech City, o zonă industrială imensă dedicată în principal industriei auto și bateriilor pentru vehicule electrice, devine un pilon central al strategiei chineze pentru piața europeană.

Noua fabrică a Chinei lângă Europa

În centrul proiectului se află Mohammed VI Tanger Tech City, o zonă de 500 de hectare din apropierea marelui port Tanger, unde companii chineze își înființează fabrici de producție pentru componente pentru vehicule electrice, de la sisteme de frânare la materiale pentru baterii.

Pentru Beijing, Marocul oferă o combinație unică de avantaje: costuri de producție mai mici, proximitate geografică față de Europa, acorduri comerciale cu UE și SUA, precum și o rețea de zone libere care atrage investiții străine.

Rezultatul este un val de investiții care transformă țara într-o verigă esențială în lanțul de aprovizionare cu vehicule electrice.

Frica de Bruxelles

Comisia Europeană este îngrijorată de faptul că creșterea rapidă a prezenței industriale chineze în Maroc ar putea fi o modalitate de a eluda tarifele impuse de UE produselor chinezești.

Comisarul UE pentru Comerț, Maros Sefcovic, a numit fenomenul „o problemă majoră pentru economia europeană”, argumentând că face parte din efortul Chinei de a-și canaliza surplusul de producție industrială către Europa prin intermediul țărilor terțe.

Îngrijorarea s-a intensificat după ce au fost impuse tarife de până la 45% pentru vehiculele electrice chinezești, deoarece oficialii europeni se tem că o parte din producție va fi mutată în afara Chinei pentru a obține o „identitate” de origine diferită.

Mașini electrice, baterii și miliarde de dolari

Investițiile chineze în Maroc nu se limitează la Tanger. Sentury Tire operează deja o fabrică în regiune, în timp ce BTR New Material Group, cel mai mare furnizor mondial de materiale anodice pentru baterii, construiește o nouă unitate de producție. Între timp, Gotion High-Tech investește 1,3 miliarde de dolari pentru a crea o gigafabrică în Kenitra.

Autoritățile marocane aspiră să creeze un lanț valoric complet pentru producția a până la 500.000 de vehicule electrice pe an până la sfârșitul anului 2026.

De ce aleg chinezii Marocul

Răspunsul se află într-un amestec de geografie, politică și economie: Marocul oferă o scutire de taxe de cinci ani întreprinderilor, are o forță de muncă tânără, investește în energie „verde” și, cel mai important, are acorduri comerciale cu aproximativ 50 de țări, oferind acces la o piață de 2,5 miliarde de consumatori.

Analiștii subliniază că așa-numita „nearshoring” – mutarea producției aproape de piețele de desfacere – este acum o strategie cheie pentru multe companii chineze care doresc să reducă riscurile comerciale și geopolitice.

O nouă bătălie geoeconomică

Pentru Maroc, aceste investiții se traduc în locuri de muncă, know-how și dezvoltare industrială. Autoritățile țării resping acuzațiile conform cărora acestea acționează ca „ușă din spate” a Chinei către Europa, argumentând că investițiile creează o activitate productivă reală și beneficii reciproce.

Totuși, pentru Europa, problema este mai adâncă. Prezența chineză nu se rezumă doar la fabricile de componente sau baterii. Este vorba despre controlul întregului lanț valoric al vehiculelor electrice, de la materiile prime până la producția finală.

După cum subliniază analiștii, China are potențialul de a domina fiecare etapă a procesului de producție, chiar și utilizând vastele rezerve de fosfați ale Marocului, care sunt esențiale pentru bateriile de nouă generație.

Miza reală

În spatele noilor zone industriale din Tanger, se desfășoară o confruntare mult mai amplă: bătălia pentru cine va controla baza industrială a tranziției verzi.

Europa încearcă să-și protejeze propria producție și să-și limiteze dependența de China. China, pe de altă parte, caută noi rute către piețele internaționale.

Iar Marocul pare să devină cel mai crucial punct de întâlnire al acestor două strategii.