Următorul avantaj competitiv al departamentelor de taxe nu va fi inteligența artificială

În ultimele luni, numeroase companii au anunțat investiții importante în inteligența artificială. Privite din exterior, acestea par investiții în tehnologie. În realitate, valoarea pe termen lung nu va veni doar din inteligența artificială, ci mai ales din capacitatea organizațiilor de a-și structura și valorifica experiența acumulată în ani de proiecte, analize și decizii. Tehnologia este mecanismul prin care aceste cunoștințe pot deveni accesibile și reutilizabile.

Această schimbare începe să redefinească și activitatea departamentelor de taxe.

Potrivit Deloitte Global Tax Policy Survey 2026, 38% dintre cei peste 1.000 de directori financiari și lideri ai departamentelor de taxe participanți consideră creșterea cerințelor de conformare, administrative și de raportare drept factorul cu cel mai important impact asupra activității lor.

În acest context, inteligența artificială devine un instrument esențial. Însă, pe măsură ce tehnologia devine accesibilă tuturor, simpla sa utilizare nu va mai reprezenta un element de diferențiere. Avantajul competitiv va aparține organizațiilor care reușesc să transforme experiența acumulată într-o resursă strategică.

Cunoștințele există deja, dar sunt dispersate

Departamentele de taxe generează permanent analize și informații valoroase: opinii fiscale, evaluări ale unor tranzacții complexe, concluzii rezultate din controale fiscale, proiecte privind impozitarea minimă globală, documentații de prețuri de transfer sau interpretări legislative primite de la autorități.

În multe organizații însă această experiență rămâne dispersată în mesaje electronice, dosare, documente sau în memoria oamenilor. Astfel, analize similare sunt refăcute, echipele nu beneficiază întotdeauna de experiența colegilor din alte țări, iar o parte importantă din expertiză poate dispărea odată cu plecarea din organizație a unor oameni-cheie.

De la inteligența artificială generală la cea care cunoaște organizația

În prezent, inteligența artificială este utilizată frecvent pentru redactarea documentelor, sintetizarea informațiilor sau cercetare. Următoarea etapă va fi folosirea sa pentru valorificarea cunoștințelor specifice fiecărei organizații.

Un sistem conectat la baza internă de cunoștințe poate identifica proiecte similare, replica argumente utilizate anterior, compara abordări din țări diferite sau evidenția modul în care organizația a gestionat în trecut un anumit risc fiscal. În acest fel, inteligența artificială nu mai este doar un instrument care răspunde la întrebări, ci devine o resursă care cunoaște istoricul organizației și care simplifică semnificativ efortul de documentare pentru consultantul fiscal din companie.

Pe măsură ce diferențele dintre modelele de inteligență artificială se reduc, avantajul competitiv se mută de la tehnologie la informațiile pe care organizația le deține și, mai ales, la capacitatea sa de a le pune la lucru.

Ce înseamnă, de fapt, cunoștințe structurate?

Nu este suficient ca documentele să fie arhivate electronic. Pentru ca expertiza să poată fi reutilizată, documentele trebuie să se regăsească într-un format unitar, ce poate fi citit de către aplicații, să includă în mod consecvent câteva elemente esențiale: problema analizată, țara vizată, legislația relevantă, argumentele utilizate, nivelul de risc, poziția adoptată, rezultatul și data analizei.

Este la fel de important ca organizația să poată face diferența între o analiză preliminară sau una confirmată de către autorități, precum și între o interpretare încă valabilă și una depășită de modificările legislative.

Abia atunci inteligența artificială poate transforma o arhivă de documente într-o bază de cunoștințe cu adevărat utilă pentru companie.

Avantajul se construiește acum

Transformarea departamentelor de taxe nu constă doar în adoptarea inteligenței artificiale, ci și în schimbarea modului în care organizațiile își gestionează cunoștințele.

Departamentele performante ale următorilor ani nu vor fi neapărat cele care folosesc cele mai multe instrumente, ci cele care reușesc să transforme fiecare proiect, control fiscal și decizie într-o resursă care poate fi găsită, înțeleasă și reutilizată.

Având aceste repere în vedere, rolul consultantul fiscal se va schimba semnificativ în anii următori. Misiunea sa nu va mai fi doar să interpreteze legislația și să gestioneze riscurile, ci și să transforme experiența echipei într-o resursă structurată, accesibilă și reutilizabilă. Prin urmare, următorul avantaj competitiv al departamentelor de taxe nu va fi inteligența artificială în sine, ci capacitatea liderului de taxe de a o folosi pentru a păstra, conecta și valorifica expertiza organizației.

Material de opinie de Camelia Malahov, Partener Servicii Fiscale, și Leonard Alexandru, Director Soluții de Tehnologie pentru Servicii Fiscale, Deloitte România

Articol susținut de Deloitte România