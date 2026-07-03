Urmează o lună iulie cu temperaturi din nou peste cele normale

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță, pentru luna iulie, o revenire a temperaturilor ridicate, peste cele specifice în această perioadă, mai afectate urmând să fie regiunile vestice ale țării.

Meteorologii au emis vineri prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 6 iulie și 3 august.

Astfel, potrivit ANM, în intervalul 6 – 13 iulie, valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în jumătatea estică a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

În săptămâna 13 – 20 iulie, temperaturile medii vor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

În săptămâna 20 – 27 iulie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Iar în perioada 27 iulie – 3 august, mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în zonele centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Cum sunt realizate prognozele

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.