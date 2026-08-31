Surpriză de proporții în primul tur de la US Open: Înfrângere usturătoare pentru Novak Djokovic

Eliminare prematură în runda inaugurală a ultimului Grand Slam al anului. Novak Djokovic, care se confrunta cu mari probleme fizice, a fost eliminat duminică seara încă din primul tur al US Open, scrie AFP.

Fostul nr. 1 mondial, acum pe locul 5, a fost învins în cinci seturi, scor 7-6 (7/5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, la finalul unui meci care a durat peste 4 ore și 30 de minute, câștigat de argentinianul Mariano Navone (locul 49).

„A fost oribil pe teren. Este ceva cu care mă confrunt, din păcate, aproape la fiecare meci din acest an. Să vomiți așa este o adevărată problemă la acest nivel. Apoi, tot corpul meu a început să cedeze, dureri, crampe”, a declarat Djokovic.

Această eliminare îndepărtează și mai mult perspectiva de a-l vedea câștigând, la 39 de ani, un al 25-lea titlu record în Grand Slam.

Sârbul dăduse deja semne de nervozitate acum două săptămâni, în singurul său meci de pregătire de la Cincinnati, unde a fost învins încă din primul tur, pe o căldură sufocantă.

În timp ce conducea cu 4-1 în primul set, Djokovic părea să aibă probleme fizice. Sârbul și-a pus de mai multe ori gheață pe față după doar câteva game-uri.

A pierdut primul set și părea că revine în joc

În ciuda medicamentelor administrate de echipa medicală, jucătorul originar din Belgrad a vomitat de mai multe ori. A sfârșit prin a ceda primul set la tie-break.

Sârbul și-a revenit apoi, profitând de un joc de serviciu complet ratat de Navone pentru a prelua conducerea și a egala la seturi. Scenariul s-a repetat în setul următor, când argentinianul și-a pierdut din nou serviciul într-un moment cheie, permițându-i lui Djokovic să preia controlul meciului.

S-a gândit totuși să renunțe? „Desigur, dar apoi am câștigat un set și apoi pe al treilea. Așa că mi-am spus «poate că mai am o șansă»”, a explicat sârbul.

Însă eforturile sale nu au mai dat roade în setul al patrulea: conducea cu 2-1 la game-uri când a fost cuprins de crampe, după care a dispărut complet din joc, pierzând opt game-uri la rând.

Ștergându-și câteva lacrimi în ciuda încurajărilor publicului new-yorkez, a sfârșit prin a ceda victoria argentinianului după 4 ore și 36 de minute în setul al cincilea.

Nole a părăsit terenul dând câteva autografe, înainte de a se îndrepta spre culise, cu un aer epuizat și cu pași greoi.

Gabriela Ruse, eliminată de Jessica Pegula

Duminică dimineață, câștigătorul ediției din 2021, Daniil Medvedev (locul 8), și numărul 3 mondial, Jessica Pegula, și-au confirmat statutul impunându-se fără dificultate la debutul turneului.

Fără rezultate de la începutul turneului nord-american pe suprafață dură, până la punctul în care a dat recent de înțeles că ar lua în considerare o improbabilă reconversie ca jucător de pickleball, rusul în vârstă de 30 de ani l-a dominat cu 6-4, 6-2, 6-4 pe francezul Hugo Gaston (locul 91).

Înainte de victoria lui Medvedev, Jessica Pegula și-a reafirmat ambițiile într-un tabel feminin fără o favorită evidentă, eliminând-o cu 6-3, 6-2 pe românca Elena-Gabriela Ruse (locul 64).

Când joacă Sorana Cîrstea la US Open 2026

Sorana Cîrstea va debuta luni, după ora 22:00, ora României, contra austriecei Julia Grabher, 114 WTA.

La 32 de ani, americanca Jessica Pegula are unul dintre cele mai bune sezoane din carieră și vizează la New York nu doar primul său titlu de Grand Slam, ci și locul de nr. 1 mondial deținut de Aryna Sabalenka.

Fosta nr. 1 mondială Venus Williams (locul 615), invitată de organizatori, joacă la această oră pe terenul Arthur Ashe, la 46 de ani, în cel de-al 26-lea US Open la simplu, înfruntându-și compatrioata Sofia Kenin (locul 110). Williams a pierdut primul set.