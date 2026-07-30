Val de scumpiri la pompă. Motorina se apropie de un nou prag

Motorina s-a scumpit din nou, joi, și se apropie de pragul de 10,5 lei/litru. În doar trei zile, prețul unui litru de motorină a crescut cu 50 bani, scrie Economica.net. Noile scumpiri vin la o zi după ce deputații au votat proiectul de lege privind declararea situaţiei de criză în domeniul carburanţilor, ce implică reducerea acciziei la motorină şi limitarea exporturilor.

OMV Petrom a majorat din nou prețurile în stațiile OMV și Petrom, astfel că dacă ieri dimineață litrul de motorină costa 10,17 de lei, astăzi ajunsese la 10,42 de lei în benzinăriile Petrom, conform Economica.net.

Prețurile la benzină au crescut la toate stațiile.

Prețurile la motorină, în 30 iulie 2026

OMV: 10,48 lei

Lukoil: 10,43 lei

Petrom: 10,42 lei

Rompetrol: 10,33 lei

MOL: 10,32 lei

SOCAR: 10,29 lei

Prețurile la benzină, în 30 iulie 2026

OMV: 9,42 lei

Lukoil: 9,39 lei

Petrom: 9,36 lei

Mol și Rompetrol: 9,32 lei

SOCAR: 9,29 lei

După senatori, deputații au votat miercuri proiectul de lege privind declararea situaţiei de criză în domeniul carburanţilor, reducerea acciziei la motorină şi limitarea exporturilor. Legea va merge la promulgare.

Deputatul PSD Bogdan Ivan a susținut că acest pas ar trebui să ducă la o reducere a preţului final la pompă.

Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, a declarat, la Antena 3 CNN, că reducerea este prea mică și că legea este „doar o amăgire a populației”.

„De exemplu, astăzi, la prețurile care sunt afișate la pompă, dacă legea intră în vigoare, să spunem de poimâine sau de mâine, înseamnă că omul nu o să mai plătească 10,23 lei, cât este prețul la motorina standard în momentul de față, ci o să plătească 9,92 lei. Adică aproape nimic”, a spus el.